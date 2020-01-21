Chrome Yakında Daha Az Pil Tüketebilir

Google'ın web tarayıcısı çok hızlı olsa da, RAM ve güç tüketiminde pek iyi bir üne sahip değil. Ancak Microsoft, en azından Windows 10'lu cihazlarda buna bir çare bulmuş gibi görünüyor.
Microsoft, Ağustos 2019'da Chrome'un güç tüketimini azaltacak bir yolu bulmuştu. Firmaya göre video izlerken videoları yere disk önbelleğine kaydetmek, pil tüketimini artırıyordu. Windows Latest'e göre Microsoft, gerekli değişiklikleri açık kaynaklı Chromium'a yolladı. Firmanın yaptığı değişiklik, Chrome'un cihazın pil gücüyle mi, yoksa şebeke elektriğiyle mi çalıştığını kontrol etmesini sağlıyor.
Bu sayede işlev, sadece cihaz pil gücüyle çalışırken devreye giriyor.
Chrome'da yapılan bir başka ince ayar ise HTTP yanıt içeriğini karşılaştırmayaizin veriyor. Böylece içerik, maksimum boyutu aştığında ön belleğe kaydedilmiyor. Bu sayede disk kullanımı minimuma indirgeniyor.
Edge web tarayıcısının yeni sürümünü kullanıma sunan Microsoft'un Chromium koduna katkıda bulunması şaşırtıcı değil. Chromium'da yapılan geliştirmeler, Edge'i de etkiliyor. Microsoft'un sadece 2019'da Chromium'a yaptığı kod katkısı sayısı, 1.600'ü geçiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın