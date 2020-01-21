Chrome Yakında Daha Az Pil Tüketebilir

Microsoft'un katkıları sayesinde Chrome, yakında laptopunuzda daha az güç tüketebilir!

Chrome Yakında Daha Az Pil Tüketebilir

Google'ın web tarayıcısı çok hızlı olsa da, RAM ve güç tüketiminde pek iyi bir üne sahip değil. Ancak Microsoft, en azından Windows 10'lu cihazlarda buna bir çare bulmuş gibi görünüyor.

Microsoft, Ağustos 2019'da Chrome'un güç tüketimini azaltacak bir yolu bulmuştu. Firmaya göre video izlerken videoları yere disk önbelleğine kaydetmek, pil tüketimini artırıyordu. Windows Latest'e göre Microsoft, gerekli değişiklikleri açık kaynaklı Chromium'a yolladı. Firmanın yaptığı değişiklik, Chrome'un cihazın pil gücüyle mi, yoksa şebeke elektriğiyle mi çalıştığını kontrol etmesini sağlıyor.

Bu sayede işlev, sadece cihaz pil gücüyle çalışırken devreye giriyor.

Chrome'da yapılan bir başka ince ayar ise HTTP yanıt içeriğini karşılaştırmayaizin veriyor. Böylece içerik, maksimum boyutu aştığında ön belleğe kaydedilmiyor. Bu sayede disk kullanımı minimuma indirgeniyor.

Edge web tarayıcısının yeni sürümünü kullanıma sunan Microsoft'un Chromium koduna katkıda bulunması şaşırtıcı değil. Chromium'da yapılan geliştirmeler, Edge'i de etkiliyor. Microsoft'un sadece 2019'da Chromium'a yaptığı kod katkısı sayısı, 1.600'ü geçiyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Cep telefonu taksit sayısına düzenleme! 3500 lirayı geçen telefonların taksit sayısı düştü
O fotoğraf her şeyi anlatıyor! Avustralya'daki yangında 900 can kurtardı, kahraman ilan edildi!
Babil dizisi 1. bölümüyle reytinglerde ne yaptı?
Taksim dayı Taksim'e gidince sosyal medya ikiye bölündü
Günün En çok Okunanları
2019 Yılı İçin Çok Kötü Bir Haber Geldi!
Samsung'dan Karne Dönemine Özel Kampanya!
Kamerası En İyi Telefonlar
Yavru Kurt, Topu Geri Getirirken Yakalandı
Instagram, IGTV'yi Kaldırıyor!

 

 