Chrome, Yakında Sekme Önizlemeleri Sunacak
Chrome, bazı web tarayıcılarında yıllar önce gördüğümüz bir sekme işlevini sunmaya hazırlanıyor!
Google, 2010'da Opera'nın sunduğuna benzer bir "sekme önizleme" işlevi sunmak için çalışıyor. "Tab Hover Cards" adlı yeni işlev, fareyi sekmenin üzerine getirdiğinizde çıkan ipuçlarının yerini alacak.
En son Chrome Canary yapıları, bu işlevle ilgili birkaç ayarla (flag) geliyor. Bunlardan biri, Tab Hover Cards'ı etkinleştiriyor. Bu sayede sayfanın başlığını ve URL'sini görebiliyorsunuz. Resimli önizlemeler için ayrı bir ayarı etkinleştirmeniz ve tercih ettiğiniz ön izleme stilini seçmeniz gerekiyor.
Tab Hover Cards, tarayıcının Windows, Linux, macOS ve Chrome OS sürümlerinde bulunurken resimli önizlemeler, ayar olarak açılıp kapatılsa da , henüz kullanılamıyor. İşlevin herkese ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor ancak final sürüme ulaşması, birkaç ay sürebilir.
Yeni işlevi hemen görmek istiyorsanız, Chrome Canary'yi buradan indirebilirsiniz. Ancak Canary yapılarının çoğunlukla kararlı olmadığını hatırlatalım. Bu yapıların Windows 10'un koyu temasına uyum gösterdiğini de geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.
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