Chrome, Zararlı Eklentileri Mağazadan Kaldırıyor
Yarım milyondan fazla kez indirilen zararlı eklenti, Chrome Web Mağazası'ndan kaldırıldı!
Google, toplam indirme sayısı 500,000 olan dört zararlı ve kötü niyetli eklentiyi Chrome Web Mağazası'ndan kaldırdı. ICEBRG adlı güvenlik şirketi, giden ağ trafiğinde beklenmedik bir sıçrama görünce zararlı eklentileri fark etti. Zararlı olduğu anlaşılan ilk eklenti HTTP Request Header adlı bir yazılımdı. Bunun ardından devam eden araştırma üç farklı eklentinin daha zararlı olduğunu ortaya çıkardı: Nyoogle, Stickers ve Lite Bookmarks.
ICEBRG paylaştığı blog gönderisinde bu eklentilerin sahte tıklama, arama motoru sonucu manüple etme ve botnet oluşturarak bazı işletme ağlarına ve kullanıcı verilerine erişmek için kullanılmış olabileceğini söyledi. Şirketin açıklamasına göre bu eklentiler mağazadan kaldırılmış olsa bile etkilenen kullanıcılar hala tehlikede. Eğer bu eklentilerden herhangi birini daha önce yüklediyseniz, onları manüel olarak kaldırmanız gerekiyor. Ayrıca uygulamalar üçüncü parti kaynaklardan hala indirilebilir, yani Chrome Web Mağazası dışında hiç bir kaynaktan eklenti indirmemekte fayda var.
ICEBRG ayrıca sistemin saydığı yarım milyon indirme sayısının da yapay olarak yükseltilmiş olabileceğini hatırlattı. Fazla indirilmiş gibi görünen uygulamalar kullanıcıların güvenlerini kazanıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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