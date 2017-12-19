Chrome'a Video Susturma Özelliği Geldi!
Bir anda ortaya çıkıp "kuru gürültü" yapan videolar sizin de sinirinizi zıplatıyorsa, Chrome'a yeni eklenen bu işlev sizin için!
Birçok web yayıncısı son zamanlarda videoları otomatik olarak çalmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmeye başladı. Otomatik başlayan videolar nadiren ilgimizi çekse de çoğu kez yüksek sesten dolayı veya dikkatimizi dağıttığı için onları durduruyoruz.
Otomatik çalan videoları engellemenin birden fazla yolu var; onları reklamlarla birlikte kapatabiliyorsunuz. Şimdi ise Google, Chrome'un en son sürümüne yeni bir çözüm ekliyor. Cuma günü beta sürümü yayınlanan Chrome 64, otomatik olarak yürütülen videoların sessiz başlamasını seçmenizi sağlıyor. Firmanın yakın gelecek için planı ise otomatik videoları tamamen engellemek.
Videoların otomatik olarak nasıl susturulduğunu denemek için Chrome'un beta sürümünü indirebilirsiniz. Videolar varsayılan olarak susturulmuyor, bunu Chrome'un izin çubuğundan site için ayarlamanız gerekiyor. Yine de işlev sayesinde sesli videolarıyla sizi çıldırtan web sitelerinde rahat bir nefes alabilirsiniz.
Chrome 64'te geliştirilmiş bir açılır pencere engelleyici, zararlı sitelere yönlendirilmeye karşı daha yüksek güvenlik gibi geliştirmeler de bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın