Chrome'a Yeni APP İşlevi Geliyor!
Google'ın Gmail'deki zararlı engellemeye yönelik işlevi APP, artık Chrome'da da emrinize amade!
Google'ın 2017'de ortaya çıkardığı "Gelişmiş Koruma Programı" (APP), hacker'ların Gmail hesaplarını ele geçirmesine engel olmayı amaçlıyordu. Firma Salı günü yaptığı bir açıklamayla bu programı Chrome üzerinde zararlıları engellemek üzere genişlettiğini duyurdu.
APP, güvenlik anahtarı koşulu ve üçüncü parti erişime kısıtlama gibi erişim standartları getirerek Google hesaplarının ele geçmesine yönelik önlemler alıyordu. Buna karşın internet zararlılarını durdurmaya yönelik bir şey yapmıyordu. APP, Gmail üzerinden gönderilen zararlılara karşı koruma sağladığından hacker'lar, kullanıcıları Gmail dışından hedef almaya başladı.
Google'a göre artık hacker'lar, kullanıcıları masum görünen indirmelere ikna ederek cihazlara zararlı yerleştirmeye çalışıyorlar. APP'ın yeni Chrome koruma mekanizmasını çalıştırmak için Chrome'un eşitleme ayarlarını açmanız gerekiyor. Gizlilik konusunda Google'a güvenmiyorsanız, eşitlemeyi açtığınızda Chrome kullandığınız her cihazın web etkinliğinizi kaydedeceğini belirtelim.
Korumayı açtığınızda Chrome, riskli olabilecek indirmeleri otomatik olarak engelliyor veya sizi uyarıyor. Firmanın söylediğine göre bu koruma, normal Chrome kullanıcılarına sunulandan daha yüksek bir seviyede. Chrome'un zararlı koruma işlevi bilinen zararlılara karşı koruma sağlarken APP, hem bilinen, hem de bilinmeyen zararlıları engelleyebiliyor. APP'ı kullananlar, indirebilecekleri dosya türleri konusunda çok daha yüksek kısıtlamalara tabi tutuluyorlar.
Bu korumanın sadece Chrome web tarayıcısını kapsadığını ve Android uygulamalarındaki zararlıları etkilemediğini belirtmekte fayda var.
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