Chromebook'lar, Google Kamera'ya Kavuşuyor
Chromebook'lar, Google Pixel telefonlarının sevilen özelliğiinden nasibini alacak!
Google'ın Pixel amiral gemisi ile geliştirdiği kamera uygulaması, piyasadaki en iyi kamera uygulamalarından bir tanesi. Pixel telefonlar ile mükemmel fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırarak birçok akıllı telefon kullanıcısının gözdesi olan Google Kamera'nın sonraki durağı ise şaşırtıcı.
Google Kamera uygulaması, Chrome OS'in Pixelbook geliştirici kanalında göründü. Bunun ise popüler kamera uygulamasının yakın zamanda diğer Chromebook'lara da geleceği anlamına geldiğini söyleyebiliriz.
Bu, Chrome OS çalıştıran cihazların fotoğraf çekme yeteneklerini arttırabilir, hatta yavaş çekim modu gibi yenilikler bile ekleyebilir. Ayrıca Google Lens de yüksek ihtimalle bu geliştirme sonrasında Chrome OS cihazlarının kamera uygulamasından direkt olarak erişilebilir durumda olacak.
Tabii ki kullanıcılar bir dizüstü bilgisayarı kullanarak fotoğraf çekmeye hevesli olmayabilir, ancak Chrome OS daha fazla tablette ve ikisi bir arada cihazda kullanılmaya başladıkça bu kamera uygulaması oldukça önem kazanacaktır. Çoğu yeni Chromebook'un da Android uygulaması çalıştırabiliyor olması ise bu uygulamanın gelişi için daha fazla sebep oluşturuyor.
Google Kamera, daha iyi görüntü işleme yeteneklerinin yanı sıra otomatik HDR, portre modu ve Motion Photo (iOS cihazlarındaki Live Photo özelliğine benzer olarak çektiğiniz her fotoğraf ile birlikte bir-iki saniyelik video kaydedilmesi) gibi özelliklere sahip.
Chrome OS kodlarına biraz detaylıca bakıldığında ise yeni kamera uygulamasının Android uygulamalarını çalıştırabilen tüm Chromebook'lara geleceği sonucuna varılıyor. Ancak unutulmamalı ki henüz Google'ın bu kamera geçişi hakkında henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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