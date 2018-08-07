Chromebook'lar, Google Kamera'ya Kavuşuyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Vahşi Batı