Chrome'da "Anti-Reklam" Zamanı
Google'ın internet tarayıcısı Chrome'un, reklam engelleme konusunda atacağı dev adım netleşiyor!
Google'ın interneti daha güvenli bir yer haline getirme misyonu, yeni bir duyuru ile devam ediyor. Chrome, küresel çapta yapılacak bir güncelleme ile 9 Temmuz 2019 tarihinden itibaren dahili bir reklam engelleyicisine kavuşacak.
Tarayıcının kendi reklam engelleyicisine sahip olacak olması, düşünülenden farklı bir sürecin sonucu olacak. Chrome'un güncelleme haritası, Chrome 76'nın 30 Mayıs tarihinde yayınlanmasını öngörürken Chrome 77'nin yayınlanma tarihi ise 25 Temmuz olarak belirlendi. Bu ise Chrome'un son duyurusunda bahsedilen reklam engelleme özelliğinin tarayıcının kendisi için yayınlanacak bir güncelleme ile değil, Google'ın Chrome'a ait reklam engelleyicisini kendi sunucuları üzerinden devreye sokacağını gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl internet devi Google, reklam endüstrinin reklamları tüketicilere iletim şeklini geliştirmesi adına standartlar belirlemekle görevli Daha İyi Reklamlar Koalisyonu'na katıldı. Söz konusu koalisyon, bu gelişme üzerine Daha İyi Reklam Standartları'nın kapsamını geliştirerek Kuzey Amerika ve Avrupa'daki faaliyetlerini tüm ülkelerde yürütme kararı aldı ve Google ise buna uyum sağlamak adına kendi reklam engelleme çalışmalarını hızlandırdı.
Koalisyon, aldığı son karar ile mobil platformlarda sekiz tür reklam yöntemini engelledi: kullanıcının önüne baloncuk ya da yeni pencere şeklinde açılan pop-up reklamları, içerikten önce yüklenerek kullanıcının özellikle mobil platformlarda içeriğe ulaşmasını engelleyen reklamları, internet sayfasının %30 oranından fazlasını teşkil eden reklamları, parlayan, göz alan ve animasyonlu reklamları, tam ekran görüntülenen ve kaydırma ile gözden kaybolmayan reklamları, kapatılmasından önce belirli bir geri sayımın bitmesi için beklenilmesini şart koşan reklamları ve ekranı takip eden büyük boyutlu reklamları engelleyen koalisyon, bu reklamları kullanan platformların reklam kazançlarının kesilmesini öngörüyor.
Google'ın hedefi, kullanıcılar için internette gezinmeyi bu tür reklamlar kullanan platformların reklam gelirini keserek kolaylaştırmak. Şirket, bu konudaki çalışmalarının karşılığını aldığını da belirtiyor. ABD, Kanada ve Avrupa'da reklam engelleme programı tarafından "yönergeye aykırı reklamlara sahip" olarak işaretlenen birçok internet sayfası artık bu tür reklamları içermiyor ve inceleme altına alınan tüm sitelerin sadece %0.5 oranından daha azı reklamlarının filtrelenmesi ile karşı karşıya kaldı.
Doğan Kürşat Aktaş
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