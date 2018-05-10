Chrome'da Uygulama Kullanmadan AR Olacak
Chrome, internet için bir dönüm noktası olabilecek yeni özellik için düğmeye bastı!
Google, 2018'in internet için bir dönüm noktası olduğuna ve insanları daha çok içine çeken bir hale geleceğine inanıyor. Firmanın bu inancının merkezinde ise geliştirdiği yeni WebXR API var. Uzun lafın kısası, WebXR, doğrudan tarayıcıların içine VR ve AR teknolojilerini entegre etmek için optimize olmuş bir platform sunuyor. Bugün geliştiriciler, API'yı kullanarak Chrome için VR deneyimleri oluşturmaya başlayabilirler. Tarayıcı-içi VR bir süredir zaten olan bir şeydi, ama web-temelli AR daha kullanışlı olacak gibi duruyor.
Chrome'un içindeki artırılmış gerçeklik alanına 3D objeler yerleştirmemizin mümkün hale gelmesi biraz zaman alacak ama bu teknolojinin yakında geleceğini bilmek de heyecan verici.
Peki ne zaman insanlar bu teknolojiyi gerçekten kullanabilmeye başlayacak? Aslında biraz da kim olduğunuza bağlı. Özel bir demo, sadece birkaç hafta içinde Chrome Canary build'lerini kullanan geliştiriciler için çıkacak. Ama normal kullanıcılar için tarayıcılara ne zaman büyük güncellemeler geleceği henüz belirsiz. Ama uzak bir gelecekte olmadığını tahmin edebiliriz.
H. Hüseyin Öztürk
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