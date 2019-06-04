Chrome'dan Eklentilere Yeni Kurallar

Google, Chrome eklentilerinin uyması gereken kurallara yenilerini ekliyor!

Chrome'dan Eklentilere Yeni Gizlilik İlkeleri

Chrome'un en iyi yanlarından biri, mağazası üzerinden farklı işlevlere yönelik birçok eklenti sunması. Ancak eklentilerin bazıları haberiniz olmadan kişisel bilgilerinizi toplayabiliyor. Google, bunun için yeni bir adım atıyor.

Veri gizliliğini güçlendirmek isteyen Chrome takımı, bu sene yürürlüğe girecek ilkeleri açıkladı. Google'a göre bu ilkeler, hem yeni hem de mevcut eklentiler için geçerli olacak. İlkelere uymayan eklentiler, mağazadan kaldırılacak. Yeni gizlilik ilkelerine göre Chrome eklentileri, sadece sundukları işlevlerle ilgili izinleri isteyebilecekler. Bunun yanında aynı işlev için birden fazla izin kullanılabiliyorsa, eklentinin en az veriye erişen izni kullanması gerekecek.

Yani iş konumunuzu bilmesi gerekmeyen bir eklenti, konum verinizi de sormayacak. Eklenti geliştiricilerinin ayrıntılı gizlilik ilkeleri de yayınlamaları gerekecek. Buna kullanıcı verilerinin nasıl kullanıldığı gibi bilgiler dahil olacak. İlkeleri ihlal eden eklentiler sadece mağazadan kaldırılmayacak, kullanıcıların PC'lerinde de devre dışı bırakılacak. Yani kullandığınız Chrome eklentisi bir anda devre dışı kalırsa, bunun nedeni yeni gizlilik ilkelerini çiğnemesi olabilir.

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