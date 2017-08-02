Chrome'un Reklam Engelleyicisi Göründü!
Chrome'a geleceği uzun zamandır konuşulan reklam engelleme özelliği, ilk kez göründü!
Bu yılın erken aylarında, Wall Street Journal yazdığı haberde Google'ın Chorme için entegre reklam engelleme özelliğini geliştirdiğini, ve bunu hem masaüstü hem de mobil sürümler için yapacağını söylemişti. Özellik henüz resmi olarak açıklanmasa da, yavaş yavaş bazı ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Android cihazlarında Chrome Canary kullanan bazı kullanıcılar (deneysel ve kararsız tarayıcı sürümü) ayarlar menüsünde reklam engelleme seçeneğinin belirdiğini fark ettiler.
Blog yazarı Carsten Knobloch bu özelliği dün fark etti ve ayrıca TechCrunch da özelliği çalıştırmayı başardı. Biz de Google Pixel ile Android O'nun beta sürümünde bu özelliği kontrol ettik ama seçenek karşımıza çıkmadı.
Google'dan bir temsilci yaptığı açıklamada Canary'nin yapısında deneyselliğin bulunduğunu ve bu tip özellikleri test ederek Chrome tecrübesini herkes için daha iyi hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Şimdilik bu özelliğin kararlı Chrome sürümlerine gelme olasılığı kesin değil. Ancak Google'ın daha önce bahsettiği bazı "işgalci" reklamları engelleme planı, Canary'de test ediliyor olabilir. Özellik perde arkasında hazırlanırken, Google reklamcı şirketlerin de "işgalci" reklamlarını düzeltmesi için vakit tanıyor olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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