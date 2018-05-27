Chrome'un Zararlı Tarayıcısını Kullanın!
Chrome'un içerisinde gizli bir zararlı tarama aracı bulunduğunu biliyor muydunuz? İşte bu aracı kullanmanın yolu..
Durmadan değişen ve güçlenen teknoloji, zararlıların da çeşitlenip güçlenmesi anlamına geliyor. Bu yüzden PC'nizde onu koruyacak bir yazılım kullanmanız şart. Peki Google'ın web tarayıcısı Chrome'un dahili bir zararlı tarayıcısıyla geldiğini biliyor muydunuz?
Chrome'un Windows sürümünde bulunan anti-zararlı aracı, periyodik olarak çalışarak tarayıcınızda birikmiş olabilecek gereksiz öğeleri kaldırıyor. Dilerseniz bu aracı kendiniz de çalıştırabiliyorsunuz.
1. Chrome'un sağ üst köşesindeki üç noktalı menü düğmesine basın, Ayarlar'ı seçin.
2. Listenin en altına kaydırın ve Gelişmiş'e basarak tüm seçenekleri görünür yapın.
3. Sıfırla ve temizle başlığını bulana kadar aşağı kaydırın, Bilgisayarı temizle üzerine tıklayın.
4. Zararlı yazılımları bul ve kaldır seçeneği içindeki Bul düğmesine basarak taramayı başlatın.
5. PC'nizde zararlıya rastlandıysa, tarama tamamlandığında bununla ilgili bir uyarı alacaksınız.
Bir dahaki taramanızda aynı menüye ulaşmak için adres çubuğuna chrome://settings/cleanup da yazabilirsiniz.
Bu aracın sadece Chrome'la ilgili zararlıları kontrol ettiğini ve çok kapsamlı olmayabileceğini unutmayın. Bu yüzden güvenilir bir antivirüs kullanmanızda fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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