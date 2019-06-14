Chromium Edge de "Susturacak"

Edge'in şu an kullanılan standart sürümünde bulunan bu özellik, görünüşe göre Chromium Edge'e de gelecek!

Chromium Edge de "susturacak"

Microsoft Edge'in bir önizleme sürümü geçen sene temmuzda yayınlandığında, otomatik olarak başlayan ses ve videoları site bazında kontrol etmeye yönelik bir işlevle gelmişti. Aynı işlevin Chromium tabanlı Edge'e de gelecekte geleceği ortaya çıktı.

Edge takımının bir üyesi, "global ve siteye göre" çalışan, otomatik yürütmeyi durdurmaya yönelik bir işlev üzerinde çalıştıklarını Twitter'da doğruladı. Çalışanın cevabı, bir kullanıcının işlevin Chromium tabanlı Edge'de bulunmamasıyla ilgili sorusu ardından geldi.

İşlev, şu an Edge'in Windows 10 Ekim 2018 güncellemesiyle gelen standart sürümünde kullanılabilliyor. Otomatik başlayan videoları, özellikle sinir bozabilen videolu reklamları durduran işleve Gelişmiş Ayarlar üzerinden ulaşılabiliyor.

Chromium Edge'e gelecek bu işlevin memnuniyetle karşılanacağı açık, bununla birlikte tarayıcıyı yaygınlaştırmaya yetip yetmeyeceği ayrı bir tartışma konusu.

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