Chromium Edge Windows 7 ve 8 için Hazır
Microsoft'un Chromium motorlu tarayıcısı, artık Windows 7, Windows 8 ve 8.1'de de denebiliyor!
Chromium'u esas alan yeni Edge'in ön izleme sürümleri, Microsoft tarafından iki ay önce sunulmaya başlanmıştı. İlk başta sadece AMD64 Windows 10 PC'lerde çalışan ön izleme sürümü, daha sonra x86 Windows 10 PC'lere ve macOS'a geldi.
Bugün ise web tarayıcısını Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 gibi Windows'un eski sürümlerinde deneyebileceğiniz duyuruldu. Bu yapı, günlük güncellemeler alan Canary kanalında bulunuyor. Bu yapılan kapsamlı olarak test edilmediği için tarayıcının çökme ihtimali var. Daha kararlı yapıların yer alacağı Dev kanalının ise yakında geleceği söyleniyor.
Microsoft'un kendi uygulamalarını bile desteklemediği Windows 8'e ve Ocak 2020'de destek süresi bitecek olan Windows 7'ye destek sunması ilginç. Ancak bu noktada firma, bu işletim sistemlerini desteklemek için çok özel bir çaba harcamamış da olabilir.
Microsoft, yeni yapıdaki bilinen sorunlar arasında koyu tema desteğinin sunulmamasını ve AAD oturum açmanın bulunmamasını sayıyor. Diğer sorunları her zamanki gibi sağ üstteki gülen yüz simgesine tıklayıp bildirebiliyorsunuz.
Edge'in Insider yapıları Windows 7 için buradan indirilebiliyor. Diğer işletim sistemleri için buraya bakabilirsiniz.
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