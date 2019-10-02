Çift Ekranlı PC'lerin İşletim Sistemi Windows 10X Olabilir
Microsoft'un yeni, hafif işletim sisteminin adı, güvenilir kaynağa göre bu olabilir!
Microsoft'un iki ekranlı bir cihaz üreteceğine dair dedikodular, tanınan sızıntı hesabı Evan Blass'ın verdiği bilgilerle güçlendi. Blass'a göre iki ekranlı cihaz, Windows 10X adlı bir işletim sistemiyle çalışacak.
Yazılım devinin daha hafif ve farklı türde cihazlara uyum sağlayabilen yeni bir Windows sürümü üzerinde çalıştığı uzun zamandır söyleniyor. Bu işletim sistemi, son zamanlarda Windows Lite adıyla karşımıza çıksa da, henüz ortada doğrulanmış bir isim yok. Sızıntıları çoğu zaman doğru çıkan Blass'ın Windows 10X iddiası doğru olabilir. Windows 10X'in yalnızca katlanan bilgisayarlara mı özel olacağı ise belli değil. Microsoft, bu sürümü bildiğimiz PC'lere de taşıyabilir.
Başlamasına çok az kalan Microsoft'un Surface etkinliğinde yeni cihazların yanı sıra, yeni bir Windows sürümü de görebiliriz.
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