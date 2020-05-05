Çileden Çıkan Xbox Oyuncusu, Microsoft'a Dava Açtı

Xbox One'ın oyun kumandasında yaşanabilen bir sorun, bir oyuncuyu Microsoft'a dava açacak kadar çileden çıkardı.

Çileden Çıkan Xbox Oyuncusu Dava Açtı

Xbox One'ın kontrollerinde yaşanabilen "çubuk sürüklenmesi" sorunundan şikayetçi olan bir Xbox oyuncusu, Microsoft'a toplu dava açtı.

Davada Xbox One denetleyicisindeki bilinen bir sorundan bahsediliyor. Microsoft'un pek dile getirmediği bu sorun, uzun süre kullanımdan sonra oluşabiliyor ve analog çubuklara dokunmasanız bile çubukların kendi kendine kumanda etmesine yol açıyor. Davayı açan Donald McFadden, sorun genellikle 90 günlük garanti süresinden sonra oluştuğundan dolayı oyuncuların tamir ücreti ödemek zorunda kaldığını söylüyor.

McFadden'in Xbox Wireless Controller Series 2'de yaşadığı sorunun ardından bir Xbox Elite Controller satın aldığı, ancak "3-4 ay içerisinde" aynı problemin yeniden ortaya çıktığı anlaşılıyor. Pes etmek istemeyen McFadden, oyun kolunu kendi tamir etmeye çalışırken "kayda değer zaman harcadığını" ve harcadığı bu zamanların boşa gittiğini söylüyor.

McFadden, sorunun kullanıcılar arasında bilindiğini, sadece Google'da arama yaparak forumlarda ve mesaj panolarında "çubuk sürüklenmesi" (stick drift) ile ilgili mesajların okunabildiğini söylüyor.

Microsoft, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bu arada oyun kumandasıyla ilgili tek sorun yaşayanın Microsoft olmadığını, Nintendo'nun da geçen sene eylülde Nintendo Switch Lite ile ilgili benzer bir davayla karşı karşıya kaldığını söyleyelim.

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