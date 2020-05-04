AMD, "Bütçe Dostu" İşlemcisi Ryzen 3 3100 ile Şasırtıcı Bir Hıza Çıkacak

AMD kısa bir süre önce yeni işlemci ailesini tanıtmış ve bunlar arasında Ryzen 3 3300X işlemcisinin yanında Ryzen 3 3100 ile de büyük ilgi toplamıştı. Zira Ryzen 3 3100'ü 99 Dolar fiyat etiketiyle satışa çıkartacağını açıklayan AMD, böylece düşük bütçeli pazarda da Intel'i rekabette zorlayacak. Yeni gelen bilgiler ise bu hareketi daha cazibeli kılacak cinsten.
AMD'nin yeni işlemcilerini tanıtmasının ardından elbette Ryzen 3300X ve Ryzen 3100 ile ilgili ortaya çok fazla haber çıktı ve bunlar arasında çarpıcı sızıntılar da bulunuyordu. Bunlardan biri AMD'nin yeni Ryzen 3'lerin üzerindeki çekirdek ve iş parçacıklarını silikon üzerinde farklı noktalara dağıtacağı ve bununla da çekirdeklerin arasındaki gecikmeyi düşürmeyi amaçladığı olurken, yeni gelen haber ise daha da dikkat çekici.
Ryzen 3 3100, 4 çekirdekli yapıda ve 8 iş parçacığına sahip bir işlemci. AMD'nin açıklamasına göre bu bütçe dostu işlemci, baz frekans olarak 2.6 GHz sunacakken, 3.9 GHz tavan frekans değerine ulaşabilecek. Fakat yeni sızıntı ise farklı bir şeyi söylüyor.
_rogame tarafından Twitter'da Ryzen 3 3100'ün Geekbench 4 puanlarına ve işlemcinin frekans değerine dikkat çekiliyor. Detaylarda 4.20 GHz frekans değerinde görünen Ryzen 3 3100, böylece gecikme süresinin düşürülmesiyle performans kazanımı elde etmiş gibi duruyor. Ayrıca Fire Strike Extreme ve Time Spy Benchmark testlerinde de 4.5 GHz hıza eriştiği görülen Ryzen 3100'ün Geekbench 5 performans testinde ise tam 4.6 GHz frekansı gördüğü de rapor edilmiş. Bu sonuçlar kuşkusuz Intel'in canını daha fazla sıkacak.
AMD Ryzen 3 3100
ASUSTeK COMPUTER INC. TUF B450-PLUS GAMING
DDR4 3200MHz
4.2GHz all core OC https://t.co/BV4RmaLxMP— _rogame (@_rogame) April 28, 2020
Ancak bu arada Intel'de de işler yolunda. Zira geçtiğimiz günlerde 10'uncu Nesil Comet Lake işlemci ailesini tanıtan Intel, 5.3 GHz frekanslı işlemcilerini, hız kralı şeklinde tanıtmıştı. Tanıtılan yeni Intel işlemcileri detaylandırdığımız haberimize de buradan göz atabilirsiniz.
AMD'ye dönecek olursak, rekabete büyük hız kazandırdığı kesin. Özellikle Ryzen işlemcileri ve Zen mimarisi ile son yıllarda büyük çıkış yakalayan AMD, bakalım Ryzen 3 serisiyle nasıl bir başarıya imza atacak.
Ryzen 3 3100'ün 16 Haziran'da raflara çıkacağı bilgisini de verelim.
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