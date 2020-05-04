Herkes Evinde Kaldı; Xbox Game Pass tarihi Bir Rekora İmza Attı

Microsoft, 31 Mart tarihinde biten 2020 finansal yılının üçüncü çeyreği için gelir raporunu dün duyurdu. Firma, bu gelir duyurusunda oyun üyelik hizmeti Xbox Game Pass'in Dünya genelinde 41 ülkede 10 milyon üyeyi geçtiğini ve Xbox Live'ın ise yaklaşık 90 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu de açıkladı.
Bu sayılar, oyunların popüler bir eğlence türü olduğu, çoğu insanın evde kalmak zorunda olduğu bir dönemde gelmiş durumda. Ayrıca COVID-19 salgınının yayılması ile beraber Xbox Game Pass üyeleri topluluk ile daha fazla etkileşim gösteriyor. Microsoft, Game Pass üyelerinin Mart ayından beri 23 milyon arkadaş eklediklerini, bunun da arkadaşlık oranında %70 artış anlamına geldiğini söylüyor.
Tüm bunlara ek olarak, daha öncesine göre iki kat daha fazla oyun oynanıyor ve özellikle çok oyunculu oyunda %130 oyun süresi artışı söz konusu. Bu büyüme, çok oyunculu oyunların %240 artış gösterdiği Afrika ve Orta Doğu'da özellikle öne çıkıyor ve bu bölgelerin hemen ardından da %163 artış ile Avusturalya ve Yeni Zelanda geliyor. En küçük büyüme ise çok oyunculu oyunların %49 artış yaşadığı Asya'da görülüyor.
Xbox Game Pass, hizmetin konsol ve PC sürümlerinde 100'den fazla oyuna sahip ve bunların tamamı, hizmete üye olmanız ile beraber ek bir ücret olmadan oynanabiliyor. Bu hizmetin amacı oyunculara yeni oyunları deneme şansı vermekti ve görünene göre işe yarıyor. Microsoft'un söylediğine göre oyuncular, Game Pass'e katıldıktan sonra %40 daha fazla oyun oynuyor ve Game Pass üyelerinin %90'ı, aksi halde denemeyecekleri oyunları da oynuyorlar.
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