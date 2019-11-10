Çin'de 5G "Tamam", 6G için Çalışmalar Başladı

Ticari 5G hizmetlerini ülke çapında hizmete başlatan Çin, bir sonraki nesil 6G için araştırma ve geliştirme sürecini resmi olarak başlattı.
Çin'in Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı bir basın bildirisine göre hükümetin birkaç bakanlığı ve araştırma kurumları, bu iş için bir teknoloji ar-ge grubu kurdular. Çin hükümeti, daha önce 6G geliştirme sürecini 2018 bitmeden önce başlatacağını söylemiş, ticari ağların 2020'lerin sonu gelmeden hazır olmasını umduğunu belirtmişti. Ülke 4G alanında biraz geç kalsa da, 5G'de lider konumunda.
Çin, şu an dünyanın en geniş 5G ağına sahip durumda. Ancak ülkenin telekom bileşenlerinde önemli bir oyuncu olan Huawei, ABD'nin güvenlik endişeleri nedeniyle Amerikan pazarının dışında kalmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın 6G'de lider olmasını istediğini söylemişti, ancak bu konu henüz belirsizliğini koruyor.
Samsung ise 6G için kendi ülkesi Güney Kore'deki çalışmalarını sürdürüyor. Bu firmaların yanı sıra Kuzey Finlandiya'daki 251 milyon euro'luk 6Genesis projesi, 6G araştırmalarını başlattı.
6G'nin hazır olduğunda 1Tbps'ye kadar teorik hızlara ulaşabileceği düşünülüyor.
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