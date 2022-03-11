Çin, ABD Hükümeti İçin Çalışanların Gmail Hesaplarını Hedefe Oturttu

Google, ABD Hükümeti için çalışan "yüksek profilli" Gmail kullanıcılarını, potansiyel olarak Çin devlet destekli hacker'lar tarafından hedef alındıkları konusunda uyardı. Google'ın Tehdit Analizi Grubu (TAG) hacker'ların hassas bilgilerin peşinde olduğunu ve e-posta hizmetlerinde kimlik avı saldırılarının başarıyla engellendiği açıkladı.
Google yaptığı açıklamada saldırı kampanyasının Ukrayna savaşı ile bir ilgisini tespit edemediklerini de söyledi. TAG, bu haftanın başlarında, "yaygın" kimlik avı ve Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarıyla Ukrayna ve Avrupa hükümetlerini ve askeri kuruluşların uç noktalarını hedef alan Rus, Belarus ve Çinli hacker saldırıları konusunda da uyarmıştı.
Google 2012'den beri devlet destekli tehdit aktörleriyle bağlantılı olduğu bilinen altyapıyı kullanan saldırıları tespit ettiğinde, etkilenen müşterilere bildirimler gönderiyor. Geçtiğimiz yıl 50.000 kişi bu şekilde uyarıldı. Bu saldırıların en az 15.000 tanesinin Rusya gizli servisi ile bağları olduğu düşünülen APT28 grubu tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.
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