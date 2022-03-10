Efsanevi Gemi Endurance'ın Enkazı, Tam 107 Yıl Sonra Bulundu!

Antarktika kaşifi Ernest Shackleton'ı 1915'te buz tarafından ezilmeden ve batmadan önce kıtanın kenarına taşıyan Endurance'ın enkazı, Weddell Denizi yüzeyinin yaklaşık 3.000 metre altında, 100 yıldan fazla bir süre sonra bulundu. Falklands Maritime Heritage Trust tarafından düzenlenen ve Endurance22 olarak adlandırılan bir arama seferi, keşfi 8 Mart'ta bir basın açıklamasıyla duyurdu.
Gemi, 1915'te geminin kaptanlığını yapan Frank Worsley tarafından kaydedilen son konumun yaklaşık 6,5 kilometre güneyinde bulundu.
Endurance22 ekibi, Şubat ayı başlarında Güney Afrika'dan buzkıran Agulhas II ile yelken açtı. Ekip, bir dizi otonom denizaltı aracı kullanarak deniz tabanında olağandışı özellikler aramaya başladı. Bu arayış sonucunda gemiyi buldular ve bulgularını kaydetmek için yüksek çözünürlüklü kameralar kullandılar.
Enkazın görüntüleri, etkileyici bir şekilde sağlam olduğunu, her türlü deniz yaşamı tarafından kolonize edildiğini, ancak ciddi bir çürüme olmadığını gösteriyor. Weddell Denizi'ndeki buzlu koşulların, ahşabı tahrip edebilecek herhangi bir organizmanın birikmesini büyük ölçüde engellediği düşünülüyor.
Endurance is Found pic.twitter.com/e8VxYhmUCb— Endurance22 (@Endurance_22) March 9, 2022
Endurance22 keşif direktörü Mensun Bound, "Bu, şimdiye kadar gördüğüm en iyi ahşap gemi enkazı" dedi ve devam etti: "Deniz yatağında dik, gururlu, bozulmamış ve mükemmel bir şekilde korunmuş olarak duruyor."
Antarktika Antlaşması uyarınca, Endurance'ın enkazı Tarihi Yer ve Anıt olarak koruma altına alındı.
Geminin bulunmasının bu kadar uzun sürmesinin nedenlerinden biri, Weddell Denizi'nin, Endurance'ı batıran buzun aynısı olan kalın buzla kaplı olması. Modern kutup buzkıranlarıyla bile, Endurance'ın battığı bölgeye girmek oldukça zor. Ancak bu yıl Antarktika'da rekor seviyede düşük deniz buzu kapsamı görüldü. Weddell Denizi hala donuk vaziyetteydi ancak bu koşullar Agulhas II için özellikle elverişliydi.
Endurance'ın Hikayesi
Geminin batışı, Antarktika'nın en ünlü hayatta kalma hikayelerinden birinin de ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Endurance, Şubat 1915'te buzda sıkıştı ve 21 Kasım'da nihayet buza yenilene kadar kış ayları boyunca yerinde kaldı. Bu noktada, Shackleton ve 27 kişilik mürettebatı, boğulma riskiyle yüz yüze getiren deniz buzunda mahsur kaldı ve derme çatma kamplar kurdular.
Shackleton ve beş kişilik bir ekip Güney Georgia adasına doğru yola çıkmadan önce, Antarktika Yarımadası kıyılarındaki Fil Adasına ulaşmayı başardı. Yaklaşık 1.300 kilometrelik yolculuğu tamamladılar ve adadaki bir balina avlama istasyonundan mahsur kalan mürettebat için yardım alabildiler. Hikaye, Shackleton'ın liderliği ve can kaybı olmadığı gerçeğiyle ününü edindi.
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