Çin'in Büyük 5G Zaferi: Yeni Rekor Geldi!

5G teknolojisine yönelik talep dünya çapında artmaya devam ederken, Çin'deki 5G müşterilerinin sayısı artık yarım milyarı geçti. Çin'in en büyük üç taşıyıcısından elde edilen en son rakamların analizi, ülkenin 5G aboneliklerinde lider olmasıyla birlikte, bu önemli sayının kısa bir süre önce aşıldığını gösteriyor.
Register'ın analizi, China Mobile, China Unicom ve China Telecom'dan Mart 2021'de yaklaşık 322 milyon olan ve 30 Haziran'a kadar ülke genelinde toplamda 495 milyona çıkan 5G abonesi sayılarını inceledi. China Mobile, toplam 946 milyon abonesiyle lider konumundayken, China Telecom 362 milyon ve China Unicom 310 milyon aboneye sahip ve toplamda 1.618 milyarlık büyük bir toplam abone sayısı bulunuyor.
5G ağlarının yükselişi, özellikle yüksek büyüme nedeniyle uzaktan sağlık hizmetleri ve mobil oyun ile teknoloji günlük yaşamlarımıza giderek daha fazla dahil olurken, dünya genelinde büyük ölçüde hızlandı.
Juniper Research'ün yakın tarihli bir raporu, toplam 5G bağlantı sayısının 2026 yılına kadar 3,2 milyara ulaşacağını tahmin ediyor.
Aynı firmanın başka bir raporunda, 5G uyumlu akıllı telefonların, 5G ve salgın sonrası bastırılmış talebin bir kombinasyonu nedeniyle akıllı telefon satışları arttıkça, 2025 yılına kadar tüm telefon gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturacağını ve bu yıl 108 milyar dolardan önümüzdeki dört yılda 337 milyar dolara kadar yükseleceğini belirtiyor...
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