Çin'in Büyük 5G Zaferi: Yeni Rekor Geldi!

Çin, 5G talebi konusunda rekor kırmaya devam ederek parmak ısırtan bir 5G abone sayısına ulaşmayı başardı!

  • Levent Öztürk
Çin, 5G sayılarında rekor kırıyor...

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