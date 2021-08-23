Steve Jobs'un Hayali Apple'ın Arşivinden Çıktı: iPhone nano...

2011 yılında iPhone 4'e (o zamanlar Apple'ın en üst düzey akıllı telefonu) göre daha ucuz ve daha küçük bir alternatif olan "iPhone nano" söylentileri gerçekmiş. The Verge tarafından yayınlanan rapora göre Steve Jobs, gerçekten de o dönem böylesi bir çalışma içindeymiş. Yeni ortaya çıkan Ekim 2010 tarihli gönderilen bir e-postada, Jobs'un küçük bir iPhone üzerinde çalıştığı doğrulanmış durumda.
Bu cihaz asla gün ışığına çıkmadı, ancak "nano" markası ölmedi, Apple yıllar sonra iPod nano modelini piyasaya sürdü.
Aslında Steve Jobs'un 2010 yılında ortaya attığı bu düşünce bir şekilde gerçek de oldu, Apple "mini" iPhone'larını kullanıcılarla buluşturdu ki zaten bu kaçınılmazdı. Geçen yıl iPhone 12, 12 Pro ve 12 Pro Max ile beraber duyurulan iPhone 12 Mini ile sonunda iPhone'un daha küçük bir versiyonuna kavuşan Apple, yeni seride de bunu sürdürecek gibi görünüyor. iPhone 13 lansmanına da pek bir zaman kalmadı. Şirketin eylül ayında iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 Mini'yi tanıtması bekleniyor.
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