Çin'den Kalabalıkta "Herkesi Gören" Kamera
Gizlilik kabusu mu, yüksek teknoloji mi: Çin'in yeni "süper kamerası" sizi on binlerce kişinin arasından ayırt edebiliyor!
Çin'de fark edilmeden yürümenin zaten imkansız olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak Çin'in Uluslararası Endüstri Fuarı'nda bu hafta tanıtılan kamera, bunu garantiliyor. Yeni kamera, sizi on binlerce kişinin arasında fark edebilme yeteneğine sahip.
ABC News'un haberine göre yeni kamera sistemi, ayrıntıları yakalayabilmesi nedeniyle "Süper Kamera" olarak adlandırılıyor. Fudan Üniversitesi tarafından Changchun Optik Enstitüsü, Fine Mechanics ve Physics of Chinese Academy of Sciences ile birlikte geliştirilen kamera, 500 megapiksel çözünürlüğüne sahip ve insanlarla dolu bir stadyumda her yüzün yüksek çözünürlüklü fotoğrafını çekebiliyor. Sistem, özellikle askeri ve ulusal güvenlik alanında kullanılma potansiyeline sahip. Ancak kameranın kalabalıkta binlerce kişiyi kolayca görebilmesi, gizlilik kaygılarını da doğuracak.
Yetenekli görünen kameranın yeteneklerine dair kafa kurcalayan bazı soru işaretleri de var. Kamera bir veri merkezine bağlansa bile, videoyu bir kenara koyalım, 500MP'lik resimlerin işlenmesi çok yüksek bir işlem gücüne ihtiyaç duyacaktır. Bu yüzden veri merkezleri güçlenene kadar kamera, şimdilik belki sadece birkaç noktada kullanılacak.
Günün birinde, yolda yürürken bizim görmediğimiz kameralar, belki yüzümüzün her çizgisini görebilecek kadar iyi olacak, ancak o gün için (neyse ki) biraz daha zaman var.
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