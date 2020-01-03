Çin'in Kendi Geliştirdiği "Ulusal GPS Sistemi" Neredeyse Hazır!

Çin'in, mevcut GPS sistemine rakip olarak geliştirdiği yeni sistem, yıllar boyu çalışmaların ardından neredeyse tamamlanmak üzere. Proje yöneticisi Ren Chengqi, Beidou GPS Sistemi'nin Aralık'tan önce tamamlandığını ve son iki uydunun "2020'den önce" yörüngeye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Bu, 2000 yılında başlamış olan Beidou için teknik olarak üçüncü faz olacak. Ran'in söylediğine göre bundan sonra, 2035 yılına kadar büyük bir güncelleme yaşanmayacak.
Çoğu Çinli kullanıcının yeni sistemden faydalanmak için ek bir şey yapmaları gerekmeyecek. Nikkei'nin söylediğine göre Çinli akıllı telefonların yaklaşık %70'i Beidou desteğine zaten sahip. Ayrıca haritalama teknolojisi için Beidou'yu kullanacak 120 ortak da bulunuyor.
Rusya'nın GLONASS'ında olduğu gibi, Çin'in kendi geliştirdiği gezinti sistemine sahip olma isteği de tamamen bağımsızlık ile ilgili. GPS, ABD tarafından kontrol ediliyor ve bu da politik veya askeri hedefler doğrultusunda erişime kapama olasılığını doğuruyor. Beidou, konum hizmetlerinin çalışmaya devam edebilmesini sağlıyor ve 5G ile otonom araçlar gibi yeni teknolojiler konusunda Çin'e bir avantaj sağlıyor.
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