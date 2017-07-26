Çin, Müslüman Nüfusuna Zorla Zararlı Yükletiyor!
VPN'leri engellemek gibi kısıtlayıcı müdahaleleriyle tanınan Çin, iddiaya göre Müslüman nüfusun telefonuna zorla casus yazılım yükletiyor!
Çin'in kendi vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamalar, VPN'leri ve proxy'leri engellemesi, artık herkes tarafından biliniyor. Bu tür engellere Rusya'nın da katıldığını sizlerle paylaşmıştık. Ancak henüz tam olarak doğrulanmasa da, Çin'in bunlarla yetinmediği, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki müslümanları telefonlarına casus yazılım yüklemeye zorladığı iddia ediliyor.
Jingwang adlı casus yazılım, iddiaya göre mesajları, IP numarasını, Wi-Fi oturum açma bilgilerini topluyor ve cihazdaki içerikleri izliyor. Casus araç topladığı tüm bu bilgileri Çin hükümetinin veri merkezlerine gönderiyor. Raporlara göre bu bilgiler "terörist etkinliğini" keşfetmek üzere kullanılıyor. Cihazda yasadışı bir şeye rastlanması halinde kullanıcı, veriyi silmemesi halinde tutuklanmakla tehdit ediliyor.
Twitter'daki bir kullanıcının paylaşımına göre hükümet, WeChat üzerinden bir QR kodu gönderiyor ve kullanıcılardan söz konusu zararlıyı yüklemelerini istiyor.
Hükümetin bölge içerisinde kontrol noktaları oluşturduğu ve uygulamanın telefonlara yüklü olup olmadığını kontrol ettiği söyleniyor. Uygulamayı yüklemeyenler, 10 güne kadar hapis cezası alabiliyorlar.
İnsan hakları savunucuları bu yaşananları büyük bir adaletsizlik olarak adlandırıyor. Çin aynı bölgedeki kullanıcılara daha önce de müdahalede bulunmuş, 2016'da WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını yükleyenlerin telefonun hattının kapatılacağını söylemişti. Eğer Radio Free Asia kaynaklı bu iddialar doğruysa, durum oldukça endişe verici görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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