Çin, Telefon Tutkunları İçin Yol Geliştirdi!
Çin Halk Cumhuriyeti'nde akıllı telefon kullanımı bağımlılık düzeyine ulaştı ve yetkililer, buna garip görünen bir çözüm buldu!
Pek çok kişi için akıllı telefon bağımlılığı bir sorun olabilir. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti için alışıldık bir durum. Özellikle Şensi gibi şehirlerde bu sorun, fazlasıyla basite indirgenmiş. Kısacası Şensi'de, bu tür bir bağımlılığı olmayan insanlar hayretle karşılanıyor ve insanlar, bu tür kişilere garip gözlerle bakıyor.
Şensi şehrinden bir kaç gün önce ilginç bir karar hayat buldu. Artık akıllı telefonlarındaki mesajları inceleyen, sosyal medya servisi kullanan, e-kitap okuyan ya da internette gezinen kullanıcılar, özel bir yoldan faydalanacak. Bu yol, standart yayalara veya bisiklet kullanıcılarına kapalı olacak.
Çin Halk Cumhuriyeti'nde bu bir ilk değil. 2014 yılında Çin'in Güney Batı yöresinde bulunan Chongqing şehrinde de benzer bir uygulamaya imza atılmıştı. Söz konusu şehirde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washingto'da düzenlenen benzer bir uygulamaya imza atılmasına karar verilmişti. Hatta söz konusu eylem, dünyaca ünlü belgesel kanalı National Geographic'te özel bir bölümde yayınlanmış ve bilişim dünyasında ciddi anlamda ses getirmeyi başarmıştı. Gelecekte neler olacağını merak ediyoruz.
Barış Terun
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