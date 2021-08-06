Cindel Taciz İstifa Getirdi: Oyun Devinin Başkanı Koltuğunu Bıraktı!

Oyun devinin başkanı, cinsel ayrımcılık ve taciz davası nedeniyle görevinden istifa etme kararı aldı. Yerine, oyun dünyasının iki duayeni gelecek...

Cinsel taciz istifa getirdi

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