Cindel Taciz İstifa Getirdi: Oyun Devinin Başkanı Koltuğunu Bıraktı!

Blizzard Entertainment'ın yönetim kadrosu, California'daki cinsel ayrımcılık ve tacizle ilgili bir davanın ardından kargaşa içinde. Davada adı geçen firma başkanı J.Allen Brack, görevinden "vaz geçiyor". Yerine, başkan yardımcısı Jen Oneal ve Mike Ybarra (eski bir Xbox yöneticisi) gelecek.
Firmadan istifa üzerine resmi bir açıklama yapılmadı, ancak şirket kültürünün değiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Oneal ve Ybarra'nın Blizzard'ı "mümkün olan en iyi iş yeri" yapmak ve "güveni yeniden inşa etmeye" yardımcı olmak için çaba göstereceği açıklandı.
Blizzard çalışanları, liderliğin değişmesi için yönetim üzerinde baskı kurmuştu. Çalışanlar, firmanın davayı küçümseyen tepkisine karşı çıkmış ve grev yapmıştı. Bobby Kotick şirket kültürünü geliştirmek için hızlıca eyleme geçeceklerinin sözünü vermişti. Bu açıdan bakıldığında, Brack'in ayrılışı hiç de şaşırtıcı değil, zira bu şirketin yapabileceği en hızlı ve en kolay eylemlerden biri.
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