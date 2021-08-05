AMD Yeni Ekran Kartı Radeon PRO W6800X Duo'yu Duyurdu, Apple Düğmeye Bastı

Yeni Radeon PRO W6800X Duo hazır: Apple'ın Mac Pro'su, 120 CU ve 64 GB VRAM ile şimdiye kadarki en güçlü AMD GPU'ya sahip oluyor!