AMD Yeni Ekran Kartı Radeon PRO W6800X Duo'yu Duyurdu, Apple Düğmeye Bastı

AMD, yaptığı bir açıklama ile yeni Radeon PRO W6800X Duo ekran kartını piyasaya sürdüğünü duyurdu. Şirketin şimdiye kadarki en güçlü iş istasyonu GPU'su olarak gösterilen Radeon PRO W6800X Duo, Apple Mac Pro'daki yerini aldı bile. Böylece Apple'ın Mac Pro'su da şu ana kadar üretilen en güçlü bilgisayarlar arasında yer alıyor. Peki, bu ekran kartını bu kadar özel yapan şey ne?
AMD'nin geliştirdiği Radeon PRO W6800X Duo, içeriğinde toplam 120 Compute Units (CU), yani 120 işlem birimi bulunduruyor. Ayrıca 7680 Stream Processors içeren GPU, 256-bit bellek veriyoluna sahip ve 30.2 TFLOPS değerinde güç gösterebiliyor. 400W güç gerektiren ekran kartı, 64 GB GDDR6 belleklerden oluşuyor.
Bu arada bu kart tek başına gelmiş değil. Ayrıca Radeon Pro W6900X ve Pro W6800X gibi farklı versiyonları da bulunuyor. Bu 3 kartın farklarını da yukarıdaki tabloda görebilirsiniz.
Apple, yeni kartın tanıtımıyla beraber Mac Pro 2021'i de yenilemiş. Şu an resmi web sitesinden yükseltilmiş Mac Pro 2021 teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgiye edinebilirsiniz.
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