Çinli Bilim İnsanlarından İlk Maymun Klonlar!
Çinli bilim insanları, tarihte ilk kez maymun klonlamayı başardılar!
Koyun Dolly'nin klonlanmasından beri bilim insanları, köpeklerden midillilere kadar pek çok memeli hayvanı kopyalamışlardı. Ancak primatlar, şimdiye kadar bu grubun içerisinde yer almıyordu. Çinli araştırmacılar, başarılı bir şekilde makak maymunu fetüsünü iki kez klonlamayı ve kardeş maymunlar Hua Hua ile Zhong Zhong'u hayata getirmeyi başardılar. Kullanılan yöntem, Dolly için kullanılan yöntemin aynısıydı. Ekip, maymun yumurtalarından çekirdeği çıkartarak, fetüsten alınan DNA'yı yerleştirdiler ve daha sonra da ortaya çıkan yumurtaları, doğum için dişi maymunlara aktardılar.
Ancak bu süreç, gözüktüğü kadar kolay değildi. Bu sonuçlara ulaşmak için 127 yumurta ve 79 embriyo kullanıldı; başarıya ulaşmak için hâlâ bir fetüse ihtiyaç (Dolly bir yetişkinden klonlanmıştı) duyulmaktaydı. Buna rağmen bu başarı, klonlama biliminde gelişime işaret ediyor. Ekip, bu başarıya ulaşırken bir mRNA formunu ve bir inhibitörü de enjekte ederek, blastokistlerin (embriyoyu oluşturan yapılan) gelişmesini ve nakledilen embriyolar için hamilelik oranını arttırmayı başardılar.
Araştırmacıların söylediklerine göre şu anda her iki bebek makak maymunu da sağlıklı ve yapılan genetik testler aynı olduklarını doğrulamış durumda. Ekibin beklediği diğer hamilelik sonuçlarına göre yetişkinleri temel alan klonlama denemelerinde de başarı elde edilebilir.
Bu durum, en azından teoride, maymunlar ve bizim türümüz arasındaki genetik benzerliklerin sayısından dolayı insan klonlamayı çok daha gerçekçi bir hale getiriyor. Ancak, böyle bir işlemin yakın bir zamanda (hatta uzun bir süre boyunca) gerçekleşmesini beklememekte fayda var. İnsanlar söz konusu olduğunda pek çok farklı etik soru devreye giriyor ve bu soruların tamamı bir insanın tamamen aynı olan bir kopyasının yaratılması hakkında değil.
Fetüsleri temel alan bu süreci onaylasanız da onaylamasanız da, şu anda istenilen sonuca ulaşmak için pek çok başarısızlığın yaşanması normal. Ayrıca yetişkinliğe ulaşabilen klonlara ne olacağı sorusu da bulunmakta. Bu klonlar, orijinalin başarılarını tekrar etmenin yükü ile karşı karşıya kalabilirler.
Bu yüzden de maymun klonlamanın medikal araştırmalara sınırlı kalması mümkün gözüküyor. Bu araştırmalarda, aynı genlere sahip olan birden fazla maymunun kullanılması, araştırmacılara tedavi sonuçlarını çok daha iyi karşılaştırma veya belirli ortamlarda testler yapma imkanı tanıyabilir. Tabii ki bu testler de herkesi memnun etmeyecektir ancak, en azından, bilim geçmeyi reddettiği etik çizgiyi belirlemek için kullanılabilir...
Levent Öztürk
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