Çinli Dev, Corona Virüsüne "Meydan Okuyor"

Devam etmekte olan Corona salgınının mobil endüstrisi üzerinde ciddi bir etkisi olacağı yönündeki endişeler, Foxconn'un üretim seviyelerini arttırma planını duyurması ile bir miktar da olsa azaldı. Salgın nedeniyle düşen üretimin yavaş yavaş yükseltilmesi, pek çok dev firma için de iyi bir haber.
Şu anda Çin'de 60.000'den fazla doğrulanmış vaka ve 1.300'den fazla ölüm bulunuyor.
Çin'in hem büyük bir üretim merkezi, hem parça tedarikçisi hem de sektör için devasa bir pazar olması sebebiyle bu "sorunun" endüstriyi ciddi bir şekilde etkileyeceği endişeleri de orantılı olarak devasa boyutlara ulaşıyor.
Pek çok firma, çalışanlarına evden çalışmalarını ve seyahatlerini minimumda tutmalarını söylüyor. Ancak teknoloji sektörü "kritik" endüstri olarak görüldüğünden dolayı, en azından durma noktasına gelmiş değil. Huawei ve Samsung, üretim tesislerini çalıştırmaya devam eden firmalar arasında yer alıyor.
Foxconn da büyük bir donanım ve cihaz üreticisi; özellikle Apple için kilit bir birleştirme merkezi. Söylenilene göre firma bu ayın sonuna kadar üretimini, normal seviyelerin yarısına ve Mart'ta da yüzde 80'ine geri çıkartmayı planlıyor.
Hem Qualcomm hem de Apple, kriz sebebiyle oluşan bilinmezlikten ve tedarik zincirinde yaratabileceği etkilerden dolayı normalden daha geniş bir gelir tahmini sundular. Ayrıca Apple, geçici olarak ülkedeki perakende mağazalarını kapadı. Son olaraksa Barcelona'daki MWC fuarı iptal edildi.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Foxconn'un "normalleşme" açıklaması, kesinlikle sektöre nefes aldıracaktır. Ancak Corona salgının önümüzdeki günlerde hangi boyutlara ulaşacağını görmeden, kesin bir şey söylemek de pek mümkün görünmüyor.
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