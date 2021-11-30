Çinli Telefonlar, Kendi Evleri Olan Çin'i iPhone'lara Kaptırdı!

Çinli akıllı telefon üreticileri, Çin dışında büyük başarılara imza atarken, ilginç bir biçimde evlerinde düşüyor. Örneğin dünyanın en büyük pazarlarından biri olarak kabul edilen Hindistan'da, çok iyi bir noktada oldukları görülebiliyor. Çinli markaların ülkelerindeki kaybı ise, Ekim 2021'de Vivo'yu geride bırakarak Aralık 2015'ten bu yana ilk kez Çin'deki en büyük akıllı telefon markası olmayı başaran Apple'a yazıyor.
Counterpoint Research'ün Aylık Piyasa Nabzı Raporuna göre, Apple'ın satışları, iPhone 13 serisine olan talebin etkisiyle bir önceki aya göre Çin'de %46 arttı. iPhone 13 serisinin, Çin'de iPhone 12 serisinden daha ucuza piyasaya sürüldüğünü de hatırlatalım.
Genele bakıldığında, Çin'in akıllı telefon pazarının Ekim ayında sadece %2 büyüdüğü görülüyor. Hindistan'ın ilgili döneme (Ekim) ilişkin rakamları henüz gelmemiş olsa da, önceki aylara ait istatistikler, Çinli markaların gelişmeye devam ettiğini gösteriyor. Üstelik Hindistan, yerli üretimi destekliyor ve Çin ürünlerine karşı bir kampanya yürüttüğü de biliniyor.
Pazar araştırmasına göre, bir araya getirilen tüm Çinli markalar, Hindistan'da bir önceki çeyrekte segmentler arasında %79 gibi büyük bir paya sahipti. Xiaomi, 2021'in ikinci çeyreğinde Hindistan'da %28'lik sevkiyat payıyla pazara liderlik etti.
Samsung %18 pay ile ikinci sırayı aldı. Ancak yine bir Çin markası olan Vivo, %15'lik payla üçüncü sırayı almayı başardı. İkinci çeyrekte Realme, Hindistan'da toplam 50 milyon akıllı telefon sevkiyatına en hızlı ulaşan marka oldu.
Premium segmentte de durum farklı değildi. Başka bir Çinli marka OnePlus, %34'lük bir payla pazara liderlik etti.
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