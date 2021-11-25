ABD'den Çin'e Bir Yasak Daha: Şimdi de Kuantum Bilgisayarlar...

ABD, Çin ordusunun kuantum hesaplama konusunda öne geçmesini engellemek için adımlar atıyor. Ticaret Bakanlığı, sekiz teknoloji üreticisini Çin ordusunun kuantum hesaplama çabalarını desteklemelerini önlemek için ambargo listesine alındığını açıkladı. Yetkililer, bu çalışmaların "kırılamaz" denen şifreleri kuantum hesaplamaları yolu ile kırmanın bir yolunu bulmak için Çin ordusuna imkân sağlayacağından korkulduğunu belirtiyor.
Listede ticari şirketler ve araştırma şirketleri bulunuyor. QuantumCTek, National Laboratory for Physical Sciencesi Corad Technology Limited bunlara birkaç örnek. Açıklanan listede 27 firma daha bulunuyor ve bunların bir kısmı ABD dışından.
Bu ambargonun Çin'in gelişimi hızlandırabilecek Amerikan işlemcilerine ve diğer ekipmanlara erişimini sınırlayacağı düşünülüyor. ABD bu sırada liderliği ele geçirme veya sürdürme konusunda daha yoğun çalışacak gibi görünüyor.
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