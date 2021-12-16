Çivi İle Çarmıha Gerilen, 1900 Yıllık Bir İskeletin Kalıntıları Bulundu!

Çarmıha gerilmenin korkunç bir infaz yöntemi olduğu kesin. Ancak tarihçiler, çarmıha gerilme kurbanlarının çoğunun, genel kanının aksına, bir çarmıha çivilenmeyip iple bağlandığını söylüyor. İngiltere, Cambridgeshire'daki arkeologlar, bir Roma yol kenarı yerleşiminin kazısı sırasında nadir bir keşifle karşılaştılar: Yaklaşık 1.900 yaşında, topuğundan bir çivi geçirilmiş bir iskelet buldular ve bu iskelet için tek açıklama çiviyle çarmıha gerilmesi gibi görünüyor.
Keşfi yapan Albion Arkeoloji tarafından yapılan açıklamaya göre, iskelet 25 ila 35 yaşlarında bir erkeğe aitti. Kalıntıları, kötü diş sağlığı, artrit ve alt bacaklarında incelme belirtileri gösterdi, bu da enfeksiyon veya iltihap geçirdiğini ya da zincirlenmiş olabileceğini öneriyor.
Proje yöneticisi David Ingham, The Guardian ile yaptığı görüşmede "ilk kez bir arkeolojik kazı ile ortaya çıkarılan bir iskelette bir çivi bulunduğu için bu, normalde aradığınız türden bir şey değil," dedi ve devam etti: "Çarmıha germe hakkında makul bir bilgi seviyesine sahibiz; nasıl ve nerede uygulandığı ve ne zaman uygulandığını ve benzerlerini tarihsel kayıtlardan okuyabiliyoruz. Ama aslında tam olarak nasıl uygulandığını görmek için ilk somut kanıtımız bu."
İskeletin çevresinde on iki çivi daha bulundu, ancak 13. çivi sağ topuğundan geçmişti ve cellatların kemiği delmek için ilk girişimlerinde başarısız olduklarına işaret eder gibi gözüken sığ ikinci bir deliğin izleri bulunuyordu.
Albion Archaeology tarafından yapılan açıklamaya göre, "Bu, adamın çarmıha gerildiğinin inkar edilemez kanıtı olarak alınamasa da, tek makul açıklama gibi görünüyor – bu da arkeolojik kanıtlarla dünya çapında kaydedilen en fazla dördüncü örnek olduğu anlamına geliyor."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın