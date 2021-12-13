Şeffaf Kafası ile Herkesi Şaşırtan Barreleye Balığı; Kameraya Yakalandı!

Şeffaf kafası ile adeta bir "cam tavana" sahipmiş gibi görünen barreleye balığı, kameralara yakalanan görüntüsüyle yine görenleri şaşırttı!

13 Aralık 2021 11:02

Levent Öztürk