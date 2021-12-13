Şeffaf Kafası ile Herkesi Şaşırtan Barreleye Balığı; Kameraya Yakalandı!

Okyanusun derinliklerinde oldukça tuhaf canlıların yaşadığını biliyoruz. Derinliklerde keşfedilen ve neredeyse uzaylı gibi görünen yaşam formlarının arasında, tuhaflık sıralamasının belki de başında gelen tür ise "barreleye balığı" ismini taşıyor. Çoğu ışığın ulaşamadığı derinliklerde bulunan bu gerçekten tuhaf balık, zifiri karanlık sularda gezinirken, "cam tavanından" etkili bir şekilde bakmasını sağlayan şeffaf bir kafaya sahip.
Monterey Bay Akvaryumu Araştırma Enstitüsü (MBARI) tarafından yayınlanan yeni bir video, işte bu balığı çarpıcı bir çözünürlükte sergiliyor.
Uzaktan kumandalı bir araç (ROV) kullanılarak çekilen görüntü, Kaliforniya yakınlarında yüzen bir barreleye balığını (Macropinna microstoma) gösteriyor. Bu tür videolar, karada yaşayan insanın erişiminin çok ötesinde, 600 ila 800 metre arasında bir derinlikte yaşayan barreleye için ROV'ların kullanılmasını gerektiriyor. ROV, Rachel Carson araştırma gemisine bağlı bir keşif gezisinin parçası olarak su altında sakin bir şekilde ilerliyordu.
Videoda belirtilene göre "MBARI'nin uzaktan kumandalı araçları Ventana ve Doc Ricketts, 5.600'den fazla başarılı dalış gerçekleştirdi ve 27.600 saatten fazla video kaydetti - ancak bu balıkla yalnızca dokuz kez karşılaşıldı."
Barreleye balığının gözlerinin yerini belirlemeye gelince, görme küreleri aslında normal göz pozisyonunda gördüğünüz iki girinti değil, aslında biraz daha geride duran parlak yeşil toplar. Ön taraftaki daireler aslında sudaki kimyasal ipuçlarını "koklayabilen" koku alma organları.
MBARI, gözlerin garip konumlandırmasının işlevinin, bazen sifonoforların sarkan dokunaçlarından çalacakları avları gözetlemek olduğunu söylüyor. Ultra hassas boru şeklindeki gözler olarak, bu derinliklere giden çok küçük miktardaki ışığa karşı yenilebilir hayvanların silüetlerini tespit etmek için inanılmaz derecede iyi adapte olmuşlardır.
Eskiden, barreleye balığının sürekli yukarıya baktığı düşünülüyordu, ancak o zamandan beri yemek yerken öne doğru dönebildiği tespit edildi. Şeffaf bir kafaya sahip olmak, gözlerinizin oturduğu şeffaf siperden hemen her yöne bakabilmek ve kendi ağzınızdan görebilmek gibi avantajları da beraberinde getiriyor.
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