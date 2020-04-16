CNN'den şaşırtan koronavirüs ve CIA iddiası

CNN'nin haberine göre ABD istihbaratı Çin'in koronavirüsü laboratuvarlarında bilerek üretip üretmediğini araştırıyor.

Koronavirüs bilerek mi üretildi?

CNN ABD tarafından dillendirilen bir iddiaya göre Amerika istihbarat kurumları, Covid-19 virüsünün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretilmiş olma ihtimalini araştırıyor. İddialara göre yarasa virüsleri üzerine araştırma yapılan bir laboratuvarda virüs bilerek yapay yollardan üretildi. Komplo teorisi olarak değerlendirilen ve gerçek olma ihtimalinin çok düşük olduğunun altı çizilen bu iddiaya katkı yapan bir başka kaynağa göre de ABD istihbaratı bu teoriyi doğrulayacak elle tutulur bir kanıt bulamadı ancak laboratuvarda yanlış uygulamalar nedeni ile bu hastalığın bulaştığı bir çalışanın diğerlerine bulaştırıp yayılıma neden olduğu bir senaryo da mercek altında.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley bu hafta yaptığı bir açıklama ABD istihbaratının orijinal koronavirüsün kökeninin bir laboratuvar olup olmadığının araştırıldığını söyledi: "Bu noktada, elle tutulur tüm kanıtlar bu virüsün doğal kökenli olduğunu gösteriyor. Ama yine de bu konuda net bir kanıya varmış olmadığımızı söylemeliyim".

Haber yayınlandıktan sonra Çin hükümeti söz konusu laboratuvar teorisini yalanladı ve birçok bağımsız uzman da bu teoriye şüpheyle yaklaştıklarını açıkladı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli oldu mu? Gözler La Casa De Papel 5. sezonda
17 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda TV, cep telefonu ve tablet sürprizi
66. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda Samsung televizyon ve telefon sürprizi
Günün En çok Okunanları
iPhone'u Olanlar Dikkat! 30 Yeni Soyguncu iPhone'lara Akın Etti!
Samsung'un Yeni Patenti, Galaxy Z Flip'in de Ötesini Vaat Ediyor
Intel 10. nesil işlemcili Monster Notebook'lar Satışa Çıkıyor
Evde Canınız mı Sıkılıyor? O Zaman, Bu 4 Eğlenceli Seçenek Sizin İçin...
Windows 10, Sonunda Galaxy S8'e de Yüklendi

 

 