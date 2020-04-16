CNN'den şaşırtan koronavirüs ve CIA iddiası

CNN ABD tarafından dillendirilen bir iddiaya göre Amerika istihbarat kurumları, Covid-19 virüsünün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretilmiş olma ihtimalini araştırıyor. İddialara göre yarasa virüsleri üzerine araştırma yapılan bir laboratuvarda virüs bilerek yapay yollardan üretildi. Komplo teorisi olarak değerlendirilen ve gerçek olma ihtimalinin çok düşük olduğunun altı çizilen bu iddiaya katkı yapan bir başka kaynağa göre de ABD istihbaratı bu teoriyi doğrulayacak elle tutulur bir kanıt bulamadı ancak laboratuvarda yanlış uygulamalar nedeni ile bu hastalığın bulaştığı bir çalışanın diğerlerine bulaştırıp yayılıma neden olduğu bir senaryo da mercek altında.
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley bu hafta yaptığı bir açıklama ABD istihbaratının orijinal koronavirüsün kökeninin bir laboratuvar olup olmadığının araştırıldığını söyledi: "Bu noktada, elle tutulur tüm kanıtlar bu virüsün doğal kökenli olduğunu gösteriyor. Ama yine de bu konuda net bir kanıya varmış olmadığımızı söylemeliyim".
Haber yayınlandıktan sonra Çin hükümeti söz konusu laboratuvar teorisini yalanladı ve birçok bağımsız uzman da bu teoriye şüpheyle yaklaştıklarını açıkladı.
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