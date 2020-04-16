Apple ve Google'dan Koronavirüs Takip Teknolojisi Açıklaması

Apple ve Google'ın birlikte oluşturduğu ve yürüttüğü COVID-19 izleme teknolojisi, neyse ki Koronovirüs salgını bitince bize karşı bir silaha dönüşmeyecek.

Apple, Google, Covid-19 İzlemeyi Kapatacak

Apple ve Google, kullanıma sunmaya başladıkları Covid-19 izleme teknolojisinin salgın sonrasında kapatılacağını vurguladı. Yapılan açıklamaya göre Android ve iOS cihazları arasındaki Bluetooth ortak bağlantısı, solunum yollarını etkileyen hastalığın ortadan kalkmasından sonra kullanılmayacak.

Dünya çapındaki hükümet yetkilileri, Corona virüsünün neden olduğu Covid-19'un yayılmasını takip etmek için bu tür teknolojiler ve izleme araçlarından faydalanıyorlar. Bu sağlık çalışanlarının hastalığı takip etmesinde ve salgını yavaşlatmada etkili olsa da, gizlilik açısından, izlemenin salgından sonra da devam etme ihtimali nedeniyle büyük endişelere yol açıyor.

Google ve Apple cuma günü Covid-19 izleme araçlarını ilk duyurduklarında, bu işlevlere ihtiyaç olmadığında kapatabileceklerini söylemişlerdi. Şimdi ise iki firma konu hakkında yöneltilen sorulara net bir cevap vererek, küresel salgın sona erdiğinde sistemi tamamen kapatacaklarını ifade ettiler.

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