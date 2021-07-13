Çocuğunuza Akıllı Saat Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Ebeveynler, günümüzde, çocuklarının hareketlerini ve yerlerini takip etmek için daha çok çaba gösteriyorlar. Onları daha kolay izleyebilmek için çocuklarına akıllı saat alıyorlar.