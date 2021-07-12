COVID-19 Neden Herkesi Farklı Etkiliyor?

Bazı insanlar COVID-19'u belirtisiz atlatırken, bazı insanlar neden yataklara düşüyor, COVID-19 bazı insanları neden öldürüyor? Yeni bir araştırma, işte bu sorulara cevap vermeyi amaçlıyor?

  • Levent Öztürk
COVID-19 Neden Herkesi Farklı Etkiliyor?
AFIF ABD

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda taşınabilir şarj aleti sürprizi!
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı
A101 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı smart TV'ler

Günün En çok Okunanları
Apple'ın LG Destekli "Kore'yi Ele Geçirme Planı" Şimdilik Suya Düştü
"Süper Yaşlıların" Yeteneklerinin Sırrı Nihayet Çözüldü!
Türk Oyuncular Avrupa'yı Dize Getirdi!
Apple, Yeni MacBook Pro Modelleri ile Bir Dönemi Kapatabilir!
En Çok Hangi Samsung Uygulaması Kullanılıyor? Belli Oldu!

 

 