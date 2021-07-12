COVID-19 Neden Herkesi Farklı Etkiliyor?

Bazı insanlar COVID-19'u belirtisiz atlatırken, bazı insanlar neden yataklara düşüyor, COVID-19 bazı insanları neden öldürüyor? Yeni bir araştırma, işte bu sorulara cevap vermeyi amaçlıyor?

12 Temmuz 2021 01:30

Levent Öztürk