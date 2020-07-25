Çocukları YouTube'daki Riskli İçerikten Nasıl Korursunuz?

Kaspersky, çocukların en çok izlediği video hizmetlerinden biri olan YouTube'u kullanırken ebeveynlerin çocuklarının rahatsız edici içeriğe erişimiyle ilgili endişeleri gidermek için Kaspersky Safe Kids çözümüne YouTube Güvenli Arama (Safe Search) özelliğini ekledi.