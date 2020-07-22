ESET'ten Siber Güvenlik Eğitimi Fırsatı

Pandemi dönemiyle birlikte doruk noktasına ulaşan uzaktan erişimli yeni çalışma düzeni, dijital güvenliği her zamankinden daha öncelikli hale getirdi. Ancak bilgi eksikliği bu süreçteki en büyük eksikliklerden biri olarak öne çıkıyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET bu amaçla, evden veya uzaktan çalışanlar için ücretsiz ve etkileşimli siber güvenlik eğitimi hazırladı.