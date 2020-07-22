ESET'ten Siber Güvenlik Eğitimi Fırsatı

Pandemi dönemiyle birlikte doruk noktasına ulaşan uzaktan erişimli yeni çalışma düzeni, dijital güvenliği her zamankinden daha öncelikli hale getirdi. Ancak bilgi eksikliği bu süreçteki en büyük eksikliklerden biri olarak öne çıkıyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET bu amaçla, evden veya uzaktan çalışanlar için ücretsiz ve etkileşimli siber güvenlik eğitimi hazırladı.

ESET'ten Siber Güvenlik Eğitimi Fırsatı

COVİD-19 süreci başladığında 'IT profesyonelleri için güvenli evden çalışma kiti' sağlayan ESET, bu kez uzaktan çalışmayı sürdüren şirket çalışanlarına yönelik bir siber güvenlik eğitimi programı geliştirdi. ESET böylece, güvenlik kabusuna dönüşme potansiyeli taşıyan uzaktan çalışma sürecine yapıcı ve koruyucu katkıda bulunmayı hedefliyor.

En büyük endişe konularına anlaşılır ve kapsamlı yaklaşım

ESET Siber Güvenlik Eğitimi, online olarak düzenlendi. Eğitimde, e-posta koruması, web koruması, sosyal mühendislik, kötü amaçlı yazılımlar, parola ilkeleri gibi 5 ana kategorideki 11 siber güvenlik konusu hakkında bilgi veriliyor.

Etkileşimli video içeriklerle işletmeler ve çalışanların en büyük endişe konuları, basit, anlaşılır ve kapsamlı yaklaşımla anlatılıyor. Eğitim görsel ve sesli unsurlarla desteklenmiş, tamamen Türkçe ve ücretsiz olarak sunuluyor.

ESET'in özel olarak hazırladığı şu web sayfasında doldurulacak formun ardından siber güvenlik eğitimine hemen başlamak mümkün:

Konu sonlarında temel soru-cevaplarla etkileşimli ve eğlenceli düzende biçimlendirilen eğitim, ara verip sonra kalınan yerden devam etme imkanı da sağlıyor.

İş ve özel hayatınız sorunsuz devam etsin

"Yaşadığımız olağanüstü günlerde pik noktasına ulaşan dijitalleşme, siber güvenlik riskleri bertaraf edilmediği sürece, büyük hayal kırıklıklarıyla sonuçlanabilir" diyen ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, uzaktan çalışanları bilgilendirmenin şirketler açısından kilit önem taşıdığını dikkat çekti.

Erginkurban, "İş için kullanılan evdeki bilgisayarda yapılacak bir hata, yanlış bir tıklama veya dikkatsizlik, evdeki diğer bireylerin bağlantılı cihazlarını da etkileyerek, özel verilerin kaybolmasına ya da çalınması neden olabilir. Burada da kalmaz, uzaktan çalışma sürecinde tüm şirket verilerini tehlikeye sokabilir. Hazırladığımız eğitim, bu tür zincirleme felaketlerin oluşmamasına yardımcı olmayı hedefliyor. ESET olarak insanlarımızın iş ve özel hayatının sorunsuz ve güvenli devam etmesi için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Şirketler, çalışanları için bu eğitimlerden ücretsiz faydanalabilir

Ücretsiz ESET Siber Güvenlik Eğitimi, internete bağlı cihazlar kullanan tüm bireyler ve kurumlar göz önüne alınarak hazırlandı. Şirketlerin bilgi güvenliği departmanları bu ücretsiz eğitimi çalışanları ile paylaşabilir, eğitimi baz alarak sınavlar düzenleyebilir ve çalışanların siber güvenlik farkındalığını yükseltmek amacıyla kullanabilirler.

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