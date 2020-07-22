Instagram arama geçmişi silmenin en kolay yolu

Zaman içerisinde gelişen teknoloji ile birlikte birçok farklı sosyal medya platformu kullanılmaya başlandı. Bu platformların en popüler olanlarından biri Instagram.
Instagram dünya genelinde neredeyse her kesimden kullanıcıya sahip. Bu platformun oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanması, beraberinde birçok güvenlik kaygısı sorununu da gündeme getirdi.
Kullanıcılar Instagram'da arama geçmişini silme işleminin nasıl yapacağını sıklıkla araştırıyor. Biz de çoğu kullanıcı tarafından merak edilen bir konuyu "Instagram arama geçmişini silme işlemini" anlatacağız.
Instagram Arama Geçmişi Nedir?
Instagram üzerinde yapılan arama işlemlerinin çoğu tüm internet tarayıcılarında olduğu gibi kayıt altında tutulur. Çoğu kullanıcı bu durumdan rahatsız ve yaptıkları arama -sorgulama işlemlerinin kaydının tutulduğu geçmiş klasörünü silmek için bazı yöntemler arıyor.
Instagramda yapılan arama geçmişini silmek göründüğü kadar kolay değildir. Bu nedenle arama geçmişini silmeden önce dikkatli olmalısınız. Arama geçmişini sildiğinizde arama bölümündeki bütün hesaplar silinecektir.
Instagram Geçmişini Silerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Öte yandan Instagram geçmişini silseniz bile sürekli olarak baktığınız ancak takip etmediğiniz hesaplar karşınıza öneriler bölümünde çıkar. Bu nedenle bu gibi durumların oluşmasını önlemek için uzun bir süre geçmesi gerekir. Bu süreçte hesaplar ile ilgili herhangi bir arama yapmamalısınız. Belli bir süre sonra bu hesaplar size öneri olarak da sunulmaz ve Instagram'ın internet hafızası artık bu hesaplar ile ilgilenmediğinizi varsayarak bu hesapları size önermez.
Ayrıca önerilen kişileri ya da hesapları gizle tuşuna tıkladığınızda da artık bu hesapları göremezsiniz.
Instagram Arama Geçmişi İçin Harf Geçmişini Silmek Önemlidir
Arama geçmişini silmiş olsanız bile herhangi bir harfe bastığınızda daha önce arama yaptığınız hesaplar ya da beğendiğiniz Instagram profileri hemen karşınıza çıkar. Örneğin daha önceden "b" harfini içeren bir profili arattıysanız ya da bu profilleri ziyaret ettiyseniz arama sekmesine "b" harfi yazdığınızda karşınıza bu profiller çıkacaktır.
Kullanıcıların çoğu bu durumdan rahatsız olur ve özel hayatlarının yani bu gibi konulardaki özel hayatlarının gizli kalmasını ister.
Arka planda Instagram algoritması bu aramaları kaydettiği için normal arama geçmişi silme işlemi gibi kolay silinmez bu nedenle bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız bunun en kolay yolu arama yaptığınız hesapları engellemektir.
Hesapları engellediğinizde Instagram algoritması size bu hesapları önermez. Bu sayede hem Instagram geçmişini hemde harf geçmişini temizlemiş olursunuz.
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