CODEX Microsoft DMR'ı Kırdığını İddia Etti
CODEX, Microsoft'un UWP (Evrensel Windows Platformu) koruma sistemini ve DRM'yi kırdığını iddia etti!
- Ali Ruhi Öztürk
Video oyunu korsan grubu CODEX yaptıkları açıklamada Microsoft Store'un 5 aşamalı kopya koruma sistemini kırdıklarını iddia etti. CODEX'e göre bu aşamalar MSStore, UWP, EAppX, XBLive ve Arxan. Denuvo uzun süre dayanmasına rağmen korsan hacker'ların inadı ve çabasına dayanamayıp kırılmıştı. Arxan da Denuvo'ya benzeyen bir anti-korsan sistemi.
Hacker'lardan biri olan Vorxi, Arxan'a olan nefretini açık olarak ifade ederken şunları söyledi: "DRM lisans kısmı Denuvo'ya çok benziyor. Bu yazılım hala oyunları gereksiz bir çok yapay cihazla şişirip performansın düşmesine sebep oluyor."
İlk olarak Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection'un korsan korumasını kıran CODEX, aynı sistem ile korunan diğer oyunların 5 katmalı sistemlerini de kırabileceğini açıkladı. Grubun açıklamasına göre bu oyun şimdilik sadece Windows 10'da çalışıyor ve işletim sistemi sürümünün de en az 1607 olması gerekiyor.
Eğer Microsoft hızlı davranarak Zoo Tycoon'un nasıl kırıldığını anlayıp önlem alabilirse CODEX'in diğer oyunları kırmasına engel olabilir. Ancak eğer CODEX'in iddaları doğruysa ve hiç bir önlem alınmaza Microsoft Store korsanlar için harika bir oyun limanına dönüşebilir.
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