Coffee Lake İşlemcileri Çok Yakınımızda!
Intel'in sekizinci nesil Coffee Lake işlemcilerinin ne zaman tanıtılacağı, kesin olarak belli oldu!
Intel'in yeni nesil işlemcisi Coffee Lake, ABD'de büyük güneş tutulmasının izleneceği 21 Ağustos'ta ilk kez sahneye çıkacak.
Intel'in sekizinci nesil işlemcisinin tanıtımını güneş tutulmasıyla aynı saatlere denk getirmesi tesadüf değil. Tanıtım, Intel'in kendi web sayfasında ve Facebook sayfasında, Türkiye saatiyle 18:00'de, pasifik zamanıyla 08:00'de gerçekleşecek. Firma tanıtımda Coffee Lake planlarını açıklayacak. Tanıtım sırasında yeni işlemcileri kullanacak yeni PC tasarımlarını da göreceğiz.
Coffee Lake hakkında şimdiye kadar öğrendiklerimiz, yeni yongaların yine, dördüncü kez üst üste 14 nanometrelik fabrikasyon teknolojisiyle üretildiği. Intel bu işlemcilerin aynı sayıda transistörle gelecek olmasına rağmen önceki nesilden yüzde 15 ile yüzde 30 arasında daha hızlı olduğunu söylüyor. Bunun nedeni, dedikodusu yapılan dört çekirdekli Core i3 yongaları ve altı çekirdekli işlemciler olabilir.
Coffee Lake için muhtemelen yeni bir anakart almanız gerekeceğini duymuştuk. AMD Ryzen'in karşısında Intel'in çekirdek sayısını artırması akıllıca bir hamle olabilir ve firma bu sayede alt ve orta seviyede yine en yüksek güç ve verimliliği sağlayabilir. Coffee Lake'in gölgesinin Ryzen'i örtüp örtmeyeceğini görmek için 21 Ağustos Pazartesi gününü merakla bekliyor olacağız.
Zeynel A. Öztürk
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