Intel Coffee Lake CPU'lardan Çok Kötü Haber!

Intel'in yeni nesil Coffee Lake işlemcilerini bekleyenler için çok kötü bir haber geldi!

Intel Coffee Lake CPU'lar için yeni anakart!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Birbirinden Güzel 20 Yeni Duvar Kağıdı!
Android'de Şimdi de Svpeng Tehdidi!
FBI, "WannaCry Kahramanını" Tutukladı!
Intel Coffee Lake CPU'lardan Çok Kötü Haber!
iPhone 8'in Kamerası, Ne Gördüğünü Anlayabilecek!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir