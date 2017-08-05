Intel Coffee Lake CPU'lardan Çok Kötü Haber!
Intel'in yeni nesil Coffee Lake işlemcilerini bekleyenler için çok kötü bir haber geldi!
Intel'in 8'inci nesil işlemci ailesine ilişkin bilgiler sızmaya devam ediyor. 8'inci nesil ailenin adı ise bilindiği gibi Coffee Lake olarak adlandırılmış durumda. 6 fiziksel çekirdekli olarak gelmesi beklenen yeni işlemci ailesi, 7'inci nesil Kaby Lake platformuna kıyasla yüzde 30 daha fazla güç üreteceği iddiasında. Ancak bunu yaparken, mevcut anakartları kullanmayacak. En azından yeni gelen haberler bu şekilde.
Hayır, yeni işlemcilerde soket yapısı değişmiyor. Yine LGA 1151 soket yapısını kullanacak olan Intel Coffee Lake işlemciler, yine de yeni anakartlar isteyecek. Bu yönde bilgi paylaşan çok sayıda kaynak var. Bunlara en sonuncu olarak ise ASrock katılmış durumda.
ASrock'un twitter sayfasından yapılan bir paylaşıma göre de, Intel yeni işlemcilerinde yeni anakartlar gerektirecek. ASrock'un tweet'ine göre, Coffee Lake işlemciler 200 serisi kartlara uygun olmayacak. Coffe Lake, LGA 1151 V2 olarak anılacak bir sokete sahip olacak ve 300 serisi kartlar gerektirecek. Her ne kadar yapı itibariyle LGA 1151 ile benzer yapıda olsa da, farklı bir elektrikli pin konfigürasyonunu kullanacak.
Ercan Uğurlu
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