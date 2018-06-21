Çok Farklı Bir Galaxy S10 Prototipi Sızdı
Sızan yeni bir prototip fotoğrafı, eğer gerçekten Galaxy S10'a aitse, çok ses getirecek bir cihazla karşı karşıyayız demektir!
Daha önce isabetli sızıntılar yayınlayan @Universecle, bu kez de Galaxy S10'a ait olduğu iddia edilen bir prototipin fotoğrafını paylaştı. Eğer bu fotoğraf doğruysa, Galaxy S9'dan çok farklı bir Galaxy 10 göreceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.
Fotoğrafta, neredeyse tamamen çerçevesiz bir telefon görülüyor. Öyle ki, yeni tanıtılan ve yüzde 93.8'lik ekran - gövde oranıyla beğeni kazanan Oppo Find X bile, bu prototipin yanında çerçeveli kalıyor.
Fotoğrafa bakılırsa, telefonda yine eğimli Edge ekranı kullanılıyor. Ayrıca Bixby düğmesi, ses düğmesinin hemen altındaki yerini koruyor.
Prototipe bakınca daha fazlasını kestirmek pek mümkün değil. Örneğin parmak izi sensörünün ekran içinde olup olmadığını halen bilmiyoruz. Ama şurası bir gerçek ki, Galaxy 10 eğer böyle görünecekse, büyük bir ilgi göreceği kesin.
Cem Sinanoğlu
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