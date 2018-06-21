Çok Farklı Bir Galaxy S10 Prototipi Sızdı

Sızan yeni bir prototip fotoğrafı, eğer gerçekten Galaxy S10'a aitse, çok ses getirecek bir cihazla karşı karşıyayız demektir!

Galaxy S10 prototipi sızdı

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