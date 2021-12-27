Çok Sert Eleştiriler Yapan Bir TikTok Çalışanı, TikTok'a Dava Açtı!

Bir TikTok moderatörü sosyal medya platformuna ve sahibi ByteDance firmasına bazı videoların neden olduğu travma nedeniyle dava açtı. Davacı Candie Frazier platformda şiddet, okul çekimleri, ölümcül düşmeler ve hatta yamyamlık içeren videolar gördüğünü söylüyor. İddianamede, "Davacı uyumakta güçlük çekiyor ve uyuduğu zaman korkunç kabuslar görüyor" deniyor.
İddialara göre TikTok, moderatörlerin yalnızca bir saatlik öğle yemeği ve iki adet 15 dakikalık arayla 12 saatlik vardiyalarda çalışmasını istiyor. Dava metninde, "İçerik çok fazla olduğundan dolayı, içerik moderatörlerinin bir videoya 25 saniyeden fazla zaman ayırmaları yasak. Aynı anda üç ila on videoyu izlemek zorunda kaldığımız oluyor" diye yazıyor.
Facebook ve YouTube gibi diğer sosyal medya şirketleriyle birlikte TikTok da, moderatörlerin çocuk istismarı ve diğer travmatik görüntülerle başa çıkmasına yardımcı olacak yönergeler geliştirdi. Öneriler arasında, şirketlerin moderatör vardiyalarını dört saatle sınırlandırması ve psikolojik destek sağlaması yer alıyor. Ancak, iddiaya göre TikTok bu taleplere asla uymuyor.
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