Çok Sert Eleştiriler Yapan Bir TikTok Çalışanı, TikTok'a Dava Açtı!

Bir TikTok moderatörü, izlediği videoların neden olduğu travmalar nedeniyle TikTok'a ve sahibi olan ByteDance'e dava açtı. Moderatörün iddiaları hiç de yabana atılacak gibi değil...