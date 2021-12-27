Bisikletler Nasıl Dengede Duruyor? Bildikleriniz Doğru Olmayabilir...

Bir bisikletin dengede kalması nasıl gerçekleşiyor? Eğer cevabı bildiğinizi düşünüyorsanız, bir kere daha düşünmeniz gerekecek...

  • Levent Öztürk
Bisiklet nasıl dengede duruyor?

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