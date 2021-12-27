Bisikletler Nasıl Dengede Duruyor? Bildikleriniz Doğru Olmayabilir...

Bisikletleri gizemli bulanlar olduğu kesin. İlk bisiklet 200 yıldan fazla bir süre önce icat edildi ve o zamandan beri çoğumuz bisiklet sürmeyi denedik. Yine de, tam olarak nasıl çalıştıkları, nasıl dengede durdukları hala açık bir araştırma alanı olarak karşımızda duruyor. Ve aslında, bisikletin dik durabilmesi için sıklıkla yapılan açıklamalardan biri doğru değil. Neyse ki, Derek Muller'in Veritasium YouTube kanalı bu konuda harika bir açıklama yapıyor.
Genellikle, tekerleklerin dönüşü sayesinde bir bisikletin dik durduğu düşünülüyor. Bu dönüş jiroskopik bir etki yaratıyor. Topaç nasıl dik duruyorsa, bisikletlerin de benzer bir şekilde dik durduğu düşünülse de, bu doğru değil. Araştırmacılar, bunun doğru olmadığını gösteren jiroskopik etkisi olmayan bir bisiklet bile yaptılar.
Most People Don't Know How Bikes WorkWhy are bicycles stable? The most common answer is gyroscopic effects, but this is not right. This video was sponsored by Kiwico. Get 50% off your first month of any crate at
Huge thanks to Rick Cavallaro for creating this bike on short notice. Thanks to all the friends who participated in the filming. Rick was also responsible for the Blackbird Faster Than The Wind Downwind Cart.
Much of the information presented here on the stability of a riderless bicycle stems from original research at
Delft
and
Cornell
This line of bicycle-balance research was initiated by Jim Papadopoulos:
Great videos on bikes and counter-steering:
MinutePhysics: How Do Bikes Stay Up?
MinutePhysics: The Counterintuitive Physics of Turning a Bike:
Why Bicycles Do Not Fall - Arend Schwab TED talk:
Today I Found Out: We Still Don't Know How Bicycles Work
TU Delft - Smart motor in handlebars prevents bicycles from falling over:
Andy Ruina Explains How Bicycles Balance Themselves:
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More References:
TU Delft Bicycle Site:
Bicycle stability program:
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Special thanks to Patreon supporters: Luis Felipe, Anton Ragin, Paul Peijzel, S S, Benedikt Heinen, Diffbot, Micah Mangione, Juan Benet, Ruslan Khroma, Richard Sundvall, Lee Redden, Sam Lutfi, MJP, Gnare, Nick DiCandilo, Dave Kircher, Edward Larsen, Burt Humburg, Blake Byers, Dumky, Mike Tung, Evgeny Skvortsov, Meekay, Ismail Öncü Usta, Crated Comments, Anna, Mac Malkawi, Michael Schneider, Oleksii Leonov, Jim Osmun, Tyson McDowell, Ludovic Robillard, Jim buckmaster, fanime96, Ruslan Khroma, Robert Blum, Vincent, Marinus Kuivenhoven, Alfred Wallace, Arjun Chakroborty, Joar Wandborg, Clayton Greenwell, Michael Krugman, Cy 'kkm' K'Nelson,Ron Neal
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Written by Derek Muller
Filmed by Trenton Oliver, Raquel Nuno and Derek Muller
Edited by Derek Muller
Music from Epidemic Sound and Jonny Hyman
Produced by Derek Muller, Petr Lebedev and Emily Zhang
Muller tarafından yayınlanan videoda, direksiyonunu kilitleyen ve sadece bir yöne dönmeye izin veren veya dönmesini tamamen engelleyen özel bir bisiklet kullanılıyor. Ve görünene göre bu özel sistem, bisikletin üzerinde birkaç saniyeden fazla durmayı imkansız hale getiriyor. Bunun nedeni, direksiyonun bisikleti dengelemek için çok önemli bir yere sahip olması. Videoda belirtilene göre sürücüler, bisikleti dik tutan küçük direksiyon hareketleri ve gövde ayarlamalarını içgüdüsel olarak yapıyor.
Ancak binici-bisiklet sisteminin kütle merkezini kontrol etmek önemli olmakla birlikte, bunun zorunlu olmadığı da belirtiliyor.
Videoda Muller, bir bisikletin ayakta kalması için bir sürücünün aslında gerekli olmadığını da gösteriyor. Videoda görüldüğü üzere bisikletler, kendilerini yönlendirmek için dahili mekanizmalara sahip. Bir bisikletin direksiyonunun ve ilerleme şeklinin birleşmesi arasındaki etkileşimler bisikleti ayakta tutuyor.
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