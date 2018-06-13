Computex 2018'den En Müthiş 5 Oyun Kasası!
Computex 2018'den üst seviye sisteminizi hava akışıyla destekleyecek ve müthiş görünümle tamamlayacak 5 müthiş kasa...
Kasanız sıkıcı bir kutu olmaktan fazlasını sunmuyorsa, dünyanın en iyi PC parçalarını toplamanın ne anlamı var ki? İşte bu yüzden Computex 2018'de gösterilen en iyi kasaları seçip, sizinle paylaşmak istedik. İşte yenilenen ve yepyeni kasalardan seçtiklerimiz.
Phanteks Evolv X
Müthiş görünümlü full ATX kasa Phanteks Evolv X, hem hava akışı, hem de ekleyeceğiniz bileşenler için bolca alan sunuyor. Bu sene piyasaya çıkmaya hazırlanan şık alüminyum kasa, RGB aydınlatmasıyla büyülüyor.
Phanteks Eclipse P600S
Phanteks Eclipse P600S'nin Phanteks Evolv X'ten iki önemli farkı var: Boyut ve gürültü seviyesi. Kasa çoğu mid-tower'dan büyük olsa da, full tower'a kıyasla küçük. Soğutma gerekmediğinde sessiz olabilen kasa, oyun gibi güç gerektiren işlemlerde sesli olabiliyor.
Phanteks Eclipse P600S, 2018'in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek.
Lian-Li O11 Air
Uygun fiyatlı Lian-Li O11 Dynamic'in bir devamı olan Lian-Li O11 Air, hava akışının yolunu iyice açıyor. RGB aydınlatma alanında çok fazla şey sunmasa da, termal performansa önem veriyorsanız, bu yaz çıkacak olan Lian-Li O11 Air'e bizce mutlaka göz atmalısınız.
Asus ROG Strix Case
Asus artık kasa da üretiyor. Bir konsept olan Asus ROG Strix Case, Inwin ortaklığıyla üretilmiş ve Computex'te gösterilen bu kasa gerçeğe dönüşürse, "oyuncu görünümlü" üst seviye bir kasaya uygun bir fiyatla sahip olabileceksiniz. Bunun nedeni ise kasanın alüminyum yerine çelik yapıyı kullanması.
MetallicGear Neo Mini
Aradığınız, arka planda kendini fazla göstermeyen bir kasa ise MetallicGear Neo Mini tam size göre. RGB aydınlatma ve I/O konusunda çok fazla şey sunmayan kasa, ortamla bütünleşen ve fazla öne çıkmayan bir kasa olma konusunda gayet iyi.
Zeynel A. Öztürk
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