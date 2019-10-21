Concrete Genie İncelemesi
Silahınızı yavaşça yere bırakıp elinize fırçayı alın... Duvar boyamaya gidiyoruz!
- Ercan Uğurlu
Aksiyonun ve gerilimin maksimumda olduğu, açık dünyada kol gezen kötülükten ve karakterimizi geliştirme veya çevreyi loot'lama çabamızdan, bazen sıyrılmak iyi gelebiliyor. Şöyle çayınızı yanınıza koyup, sakin sakin güzel bir oyun oynamak içinse, Sony Interactive Entertainment'in yapımına önayak olduğu yapımlar bir dizi. Bunlar arasına yeni katılan Concrete Genie ise, masalsı, güzel bir hikayeyi karşımıza çıkartıyor.
Concrete Genie, çocuklar için olduğu kadar yetişkinler tarafından da oynanabilecek eğlenceli bir oyun. Özellikle resim ve çizim üzerinde duran Concrete Genie, güzel işlenmiş hikaye örgüsüyle bir anda sizi kendine çekip, kolayca hikayesine dahil edebiliyor.
Ash adında bir çocuğu canlandırdığımız oyunda, yaşadığımız Denska isimli kasabanın gri renkli siluetine renk katmak için hayal gücümüzü kullanıyoruz. Bunun için elimizde fırçamız, düşlediğimiz renklerimiz ve yanımızda da masalsı kahramanımız Luna var.
Luna isimli yaratık, oyunun başında Ash'e zorbalık yapan bir grup çocuğun saldırısı sonunda ortaya çıkıveriyor. Ash'in, çevrenin karanlığından sıyrılmak için kendi iç dünyasına yolculuk yaptığı defterini alıp parçalara ayıran bu çocuklar, aslında Ash'in, şehri eski renkli günlerine kavuşturmasına önayak olduklarının farkında değiller. Bundan sonrasında ise Luna ve Ash, beraber renklerin dünyasına dalıyor, duvarları boyuyor, bulmacaları çözüyor ve oyuncuları naif bir hikayenin içine çekiyorlar.
Concrete Genie'de amacınız, kasabada dolaşarak duvarlara resimler çizmek ve buna bağlı olarak da bölgelerdeki ışıkları yakarak karanlığı uzaklaştırmak üzerine. Duvarları renklendirmek ise o kadar kolay bir iş değil. Pek çoğunda kafa patlatacağınızdan eminiz. Bulmacaların zorluğu bir yana, sizi darlayan zorba çocuklar da kasabada kol geziyor.
Bulmacalarda yardım alacağınız cinlerin bulunması iyi haber. Oyun size yardımcı karakterler veriyor. Her birinin ise farklı bir yeteneği var. Kırmızı renkli cinler ateş, mavi renkli cinler rüzgar ve sarı renkli cinler ise elektrik gücüne sahip. Bunları oyunda nasıl kullanacağınızı ise söyleyip oyunun tadını kaçırmayalım.
Concrete Genie'de boyama işlemini ise Dualshock 4'ün ender oyunlarda kullanılan hareket sensörü özelliği ile yapıyorsunuz. İlk başta her ne kadar zorlasa da kısa sürede bu kullanım şekline hakim olabiliyorsunuz. Öte yandan PlayStation VR sahibi iseniz, Concrete Genie'yi bu şekilde de oynayabiliyor olmanız oyuna farklı bir tat katıyor. Ha, elbette oyunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Sonuç
Concrete Genie, gayet eğlenceli hikayesi ve sunduğu tatlı oyun dinamikleriyle keyif alabileceğiniz bir yapım olmuş. Çocuklar tarafından veya daha iyisi, çocuğuyla beraber oyun oynamayı seven ebeveynler tarafından güzel zaman geçirilecek eğlenceli bir aktivite olarak hafta sonlarında oynanabilir. Ancak biraz kısa sürdüğünü de söylemek lazım. 5 – 6 saat içinde bitirilebiliyor, fakat çizimleri tekrar yapmayı seven çocuklar için tekrar tekrar oynanabilir bir yapım.
Puan: 81
KÜNYE
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
Geliştirici: Pixelopus
Tür: Aksiyon - Macera
Platform: PlayStation 4
Web: https://www.playstation.com/tr-tr/games/concrete-genie-ps4/
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