Corby Drones Zoom Extreme CX015 ile Dünyayı Keşfetmeye Hazır mısın?

Eğlencede teknolojik devrimin ayak seslerini duyuyor musunuz? Eğer siz de eğlenmek, yeni bir hobi edinmek, geleceğin teknolojisini yakından keşfetmek ya da farklı açılardan çekimler yapmak için heyecanlanıyorsanız bu devrime katılın!

Corby Drones Zoom Extreme CX015 ile Dünya Keşfi

Hayatı iyileştiren giyilebilir akıllı teknolojiler tasarlayan ve üreten TT Teknoloji, Corby Drones markasıyla sizi gökyüzünü keşfetmeye çağırıyor. Son bir yılda 100 binin üzerinde drone severe ulaşan marka, en çok tercih edilen modeli Corby Drones Zoom Extreme CX015 ile dikkat çekiyor.

Teknolojinin ritmini yakala!

Akıllı telefonlar ile uçurabilme, telefondan drone kamerasını izleme, 360 derece takla atma, 12 dakika uçuş süresi gibi özellikler sunan Corby Drones Zoom Extreme CX015 ile kıvrak manevralar yapmak ve havada taklalar atmak çok kolay! Şık taşıma çantasıyla her yere rahatça taşıyabileceğiniz Corby Drones Zoom Extreme CX015, katlanabilir tasarıma, havada  sabitleme ile kolay uçuş özelliğine, 1080P açısı değiştirilebilir kameraya ve kumanda ile 75 metre kontrol mesafesine sahip.

Drone kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar

  • Şarjınızın planladığınız uçuş süresi için yeterli olduğundan emin olun. Gerekirse yedek batarya bulundurun. Hava şartlarının batarya kullanım süresini kısaltabildiğini unutmayın.
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