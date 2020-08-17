Corby Drones Zoom Extreme CX015 ile Dünyayı Keşfetmeye Hazır mısın?

Hayatı iyileştiren giyilebilir akıllı teknolojiler tasarlayan ve üreten TT Teknoloji, Corby Drones markasıyla sizi gökyüzünü keşfetmeye çağırıyor. Son bir yılda 100 binin üzerinde drone severe ulaşan marka, en çok tercih edilen modeli Corby Drones Zoom Extreme CX015 ile dikkat çekiyor.
Teknolojinin ritmini yakala!
Akıllı telefonlar ile uçurabilme, telefondan drone kamerasını izleme, 360 derece takla atma, 12 dakika uçuş süresi gibi özellikler sunan Corby Drones Zoom Extreme CX015 ile kıvrak manevralar yapmak ve havada taklalar atmak çok kolay! Şık taşıma çantasıyla her yere rahatça taşıyabileceğiniz Corby Drones Zoom Extreme CX015, katlanabilir tasarıma, havada sabitleme ile kolay uçuş özelliğine, 1080P açısı değiştirilebilir kameraya ve kumanda ile 75 metre kontrol mesafesine sahip.
Drone kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar
- Görüş alanınızın açık olması önemli. Drone'un her zaman görüş menzilinde olmasına dikkat edin. Cihazınızın kalkışı ve inişi için uygun alanlar seçin.
- Cihazın yazılımının güncel olup olmadığını kontrol edin. Yazılımın güncel olması uçuş performansını iyileştirir.
-
Drone kullanırken havaalanı, askeri bölge gibi alanlardan uzak olduğunuza emin olun. Ayrıca trafiğe açık ve trafiğin yoğun olduğu yollarda drone kullanmanız da sürücülerin dikkatinin dağılmasına neden olabilir.
- Şarjınızın planladığınız uçuş süresi için yeterli olduğundan emin olun. Gerekirse yedek batarya bulundurun. Hava şartlarının batarya kullanım süresini kısaltabildiğini unutmayın.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın